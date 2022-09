„Kurt“-Kindersommerfest wird zum vollen Erfolg

+ © Wolframm, Charlotte Jule, Ida-Marie, Lea und Lea warten am Bungee-Trampolin und berichten begeistert von all den Attraktionen, die sie schon erlebt hatten © Wolframm, Charlotte

Neun Monate Planung für das Twistringer Kindersommerfest liegen hinter dem „Kurt“-Team. Gäste und Anbieter waren sich einig: Das hat sich gelohnt.

Twistringen – Petrus meinte es am Sonntag gut mit den Kurtis und ihren vielen Gästen: Anders als angekündigt, fielen nur wenige Tropfen vom Himmel beim großen Kindersommerfest am Twistringer Gymnasium. Die Temperaturen waren zwar herbstlich kühl, das machte den meisten Kindern aber wenig aus. Sie liefen sich warm zwischen all den Attraktionen, die sich auf dem Gelände an der Vechtaer Straße tummelten.

Blasorchester, Polizei, Sportverein, Landfrauen und viele mehr mit Angeboten für Kinder

Und was sich alles versammelt hatte: Märchen und Musik, Tanz und Taekwondo, Zauberer und Zirkus – die Liste ließ sich weit fortführen. „Kurt“ hatte dieses große Fest nach der Premiere im Jahr 2019 erneut auf die Beine gestellt. Das Prinzip: Jeder sollte hier seinen Spaß haben, unabhängig vom Geldbeutel. So zahlten alle ab einem Jahr drei Euro Eintritt und konnten die vielen Angebote für diesen Preis genießen. Lediglich Getränke und Essen mussten dann noch bezahlt werden, doch auch das mitgebrachte Picknick konnte verzehrt werden.

Die Organisatoren hatten neun Monate lang geplant. „Ganz in Ruhe“, sagt Sabine Nölker. Am Samstag sei angesichts des prognostizierten Sturms und Regens dann Hektik aufgekommen. „Wir hatten einen Plan B“, sagte Sabine Nölker. Alles war sturmsicher verzurrt worden. Das Herausforderndste bei der Planung? „Den Durchblick behalten“, meinte Yasmin Nölker. Denn vom Bungee-Trampolin bis zur Riesenrutsche, von der Jugendfeuerwehr bis zum Blasorchester, Landfrauen, Bift, Polizei, Sportvereine, Fußball-Idee, Katholische Jugend – die Liste derer, die vor Ort waren, war lang.

+ Riesiger Applaus bei der Ballerina-Vorführung (Bild links). Jule, Ida-Marie, Lea und Lea warten am Bungee-Trampolin und berichten begeistert von all den Attraktionen, die sie schon erlebt hatten (Bild rechts). © Charlotte Wolframm

Und die Gäste nahmen das Angebot gut an. Alle Generationen waren vertreten. Lea und Namensvetterin Lea standen in der Schlange zum Bungee-Trampolin. „Das lohnt sich, weil man hier hoch springen kann“, meinten die Siebenjährigen. Das war für sie aber nicht die erste Attraktion, die sie nutzten. „Wir waren schon beim Schminken und Zöpfe flechten, haben bei der Ballett-Show zugeguckt und sind Trampolin gesprungen“, erzählen sie begeistert.

Die Haupt- und Realschule beteiligt sich mit Eis und Drachen-Bemalen

Dank des Engagements vieler Helfer gab es so viel zu erleben. Niklas Kindler-Aldag, Leni Bultjer und Rania Darwish, Schüler der Haupt- und Realschule, waren mit Pädagogin Regina Welp-Schütte beim Kinder-Sommerfest, verkauften Eis und boten Drachen zum Anmalen an. „Wir erleben hier was Tolles“, waren sie sich einig – dafür engagieren sie sich gerne an einem Sonntag. „Von unserer Schule werden wir gut unterstützt“, zeigte sich Welp-Schütte dankbar, mit ihren Schützlingen etwas anzubieten zu können.

Malen stand auch bei Mia, Konstantin, Elisabeth und Katharina hoch im Kurs – sie verzierten bei der Katholischen Jugend Twistringen Jutebeutel mit Regenbögen, Herzen, Sonne und Wolken. Konstantin wanderte dann noch rüber zur Treckerrallye – der Hauptgewinn, ein echter Trettrecker, lockte. Die Kinder waren begeistert vom Angebot, „und der Mama gefällts’ auch gut“, verriet Mutter Anastasia. Eine lange Schlange gab es stets am Stand der Sparkasse – Zuckerwatte und Popcorn kamen gut an.

Moderater Kurt Brunkhorst wies immer wieder darauf hin, wo etwas los ist – Zirkus-Show und Zauberer, Tanzvorführungen und Eis, da gab es viel anzusagen. Auch kurze Interviews führte er. In der Aula präsentierte Anja Ferdinand die vielen Shows. Ein Highlight unter anderem der Auftritt der Sängerin Sammy Weber.

Die Kurtis waren mit dem Verlauf des Tages ebenso glücklich wie die Gäste. „Es macht einfach Spaß – allein schon Leute zu sehen, die Freude haben, die Kinder, die stolz etwas vorführen – das ist unser großes Motto, Spaß und Freude“, sagte Anja Ferdinand vom Verein – und diesem Motto sind die Kurtis auf jeden Fall gerecht geworden.