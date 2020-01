Zwei Säulen – ein Team

Neue Strukturen für Twistringer Stadtverwaltung / Stabsstelle geplant

+ Im Rathaus arbeitet der Führungsstab an den neuen Strukturen. Foto: Marvin Köhnken

Twistringen - Von Theo Wilke. „Die ersten Veränderungen, die ich im Kopf hatte, haben wir schon mal angeschubst“, sagt Bürgermeister Jens Bley, knapp sieben Monate nach seinem Amtsantritt. In diesem Jahr werde man sich mit weiteren Neuerungen in der Twistringer Stadtverwaltung beschäftigen. Unter anderem wird auf jeden Fall der Fachbereich 4 (Stadtentwicklung und Wirtschaft) aufgelöst. Die Aufgaben werden in eine neue Stabsstelle einfließen.