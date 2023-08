Zwei neue Orte der Erinnerung: Nur wo?

Von: Katharina Schmidt

Teilen

Oder doch lieber hier, neben dem bestehenden Gedenkstein an der Bachstraße? © KÖNEMANN

Der Twistringer Ortsrat möchte eine Gedenkstele und eine Dreschmaschine aufstellen – die Frage nach dem Standort ist allerdings noch offen.

Twistringen – Wo wäre eine neue Stele zum Gedenken an frühere jüdische Mitbürger am besten aufgehoben? Und wohin mit der historischen Dreschmaschine, die sich die Stadt Twistringen jüngst aus den Hallen der Alten Ziegelei gesichert hat? Den passenden Standort zu finden, ist nicht immer einfach. Das wurde in der Sitzung des Twistringer Ortsrats am Dienstagabend deutlich. Das Gremium tagte im Ratssaal.

Gedenkstele in Twistringen geplant

In den Jahren 1933 bis 1942 waren 46 jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger in Twistringen gemeldet. Fünf Personen starben bis 1939 eines natürlichen Todes. Die übrigen Menschen wurden Opfer der Nazi-Herrschaft.

Eine Stele oder Ähnliches soll an diese Menschen erinnern. Alle Ortsratsmitglieder finden die Idee gut, bei der Gestaltung Schulen vor Ort mit ins Boot zu holen – in Form eines Wettbewerbs. Bei der Frage, ob der beste Entwurf mit einem Preisgeld bedacht werden soll, gingen die Meinungen etwas auseinander. „Das Thema an sich sollte schon Anreiz genug sein“, fand Ortsratsmitglied Markus Thiede (FDP). Die Mehrheit stimmte jedoch für ein Preisgeld von 100 Euro für die Klassenkasse.

Auf keinen gemeinsamen Nenner gekommen ist der Ortsrat bei der Frage, wo die Gedenkstele oder -tafel später stehen soll. Ein möglicher Standort wäre der neue Aufenthaltsbereich am Bahnhof. Dort könnte die Stele einen Bogen schlagen zum Thema Deportation. Oder wäre sie besser an der Bachstraße aufgehoben, wo die Synagoge stand, bevor Nazis das Gotteshaus im November 1938 abfackelten? Allerdings steht dort bereits ein Gedenkstein. Wäre das doppelt gemoppelt? Die Ortsratsmitglieder überlegten hin und her.

Am Bahnhof in Twistringen könnte eine neue Gedenkstele entstehen. Dort gibt es einen neuen Aufenthaltsbereich. © Privat

Twistringens Erster Stadtrat Harm-Dirk Hüppe warf den Vorschlag ein, die Namen der ehemaligen jüdischen Mitbürger beim Kriegerdenkmal am Sportplatz zu verewigen. Auch vor dem Hintergrund der Integration: eine Gedenkstätte für alle Opfer der Gewaltherrschaft. Hüppe sprach davon, somit einen neuen Bezug herzustellen – „gerade in der derzeitigen Situation, in der wir uns in Europa befinden. Wir haben einen Krieg vor unserer Tür. Es werden Menschen getötet, es werden Menschen ausgegrenzt, es gibt Opfer.“

Oder hier? Man könnte die Gedenkstätte am Sportplatz um eine Stele zur Erinnerung an jüdische Mitbürger erweitern. © Privat

Markus Thiede hielt dagegen. „Diejenigen, die damals verfolgt wurden, waren komplett entrechtet“, sagte er. „Diese Opfer sind nicht gleichzustellen mit den Opfern, die im Krieg gefallen sind.“ Der Platz, auf dem das Kriegerdenkmal stehe, heiße Hindenburgplatz. „Und wenn man weiß, was von Hindenburg angerichtet hat, nämlich dass er die Machtergreifung durch Hitler befördert hat, auch wenn er das vielleicht am 30. Januar 1933 noch nicht so vorhergesehen hat....“, gab Markus Thiede zu Bedenken. Alleine der Umstand, dass Hindenburg an der Reichstagsbrandverordnung und am Ermächtigungsgesetz mitgewirkt habe, schließe den Hindenburgplatz als Standort für die Gedenkstele für ihn komplett aus. Markus Thiede plädierte für den Platz der ehemaligen Synagoge an der Bachstraße.

Im Laufe der Sitzung gab Ortsbürgermeisterin Anja Thiede (CDU) den Hinweis einer Anwohnerin weiter, parkende Autos würden den bestehenden Gedenkstein häufig verdecken. Der Ortsrat will zunächst probieren, das Gespräch mit den Autofahrern zu suchen.

Dreschmaschine eng mit Twistringens Wirtschaftsgeschichte verknüpft

Unklar ist auch noch der Standort für die alte Dreschmaschine, welche die Stadt an einem markanten Ort im Stadtzentrum aufstellen will – als ein Objekt, das eng mit der heimischen Wirtschaftsentwicklung verbunden ist. Damit die Maschine nicht weggammelt, ist der Bau eines Göpels als Schutz vor der Witterung angedacht. So ein Göpel kostet allerdings Geld und braucht Platz. „Vor dem Rathaus passt das nicht mehr hin“, erklärte Hüppe. „Ein Göpel der Größenordnung würde außerdem das Licht aus den Büros nehmen.“

Ein anderer Standort, der im Raum steht, ist gegenüber der Bäckerei Weymann auf der anderen Seite der Bundesstraße. Aber auch da gibt es noch Fragezeichen.

Fritz Wüppenhorst (FDP) merkte an: „Wir müssen die Dreschmaschine erst einmal von einem Fachmann angucken lassen. Wenn die nicht konserviert wird, ist die ganz schnell hin.“

Frank Hammann (CDU) brachte die Hoffnung vieler Twistringer auf einen Kreisverkehr auf der B 51 in die Diskussion ein. In der Mitte würde sich die Dreschmaschine sicher gut machen...

Während in der Innenstadt noch ein Plätzchen für die Dreschmaschine fehlt, gibt es an der Ecke Fürbringerstraße/Stahlstraße einen seit Jahren ungenutzten Grünstreifen. Anwohner regen an, die Fläche für eine Kombination aus Blühstreifen und Parkbuchten zu nutzen.

Auch Marion Urbanski ist eine Anwohnerin. Sie findet allerdings: „Niemand von uns braucht einen zusätzlichen Parkplatz.“ Man müsse nicht mehr für Autos machen, sondern für die Natur. Wie es mit dem Grünstreifen weitergeht, steht noch nicht fest.