Zwei mitreißende Shows in Twistringen

+ © Philharmonie Ulrich Semrau freut sich auf den Auftritt im Januar. © Philharmonie

Kurt präsentiert die Swingin’ Fireball und die Klassische Philharmonie Nordwest.

Twistringen – Swingkonzert und Neujahrskonzert: Gleich mit zwei mitreißenden Shows leitet der Kulturverein Kurt von einem Veranstaltungsjahr ins nächste über. Am Samstag, 3. Dezember, rocken die Swingin’ Fireballs den Rathaussaal. Am Samstag, 14. Januar, hat Kurt die Klassische Philharmonie Nordwest unter Leitung von Ulrich Semrau im Hildegard-von-Bingen-Gymnasium zu Gast. Band und Orchester sind Wiederholungstäter und freuen sich auf ihren erneuten Auftritt in Twistringen.

Vier Jahre liegt der letzte Auftritt der Swingin’ Fireballs bereits zurück. Das Sextett versetzte seinerzeit das Publikum im Ratssaal in Ekstase. Die Mini-Big-Band hört sich nicht nur an wie eine ganz große, sondern begeisterte mit Witz, Charme und einer ganz großen Portion Liebe zur Musik. Mit Weihnachtsklassikern wie „I’m dreaming of a white Christmas“ und „Let it snow“ möchten sie nun erneut das Publikum begeistern.

Dazu gibt es eine professionelle Show – Las Vegas der 1950er- und 1960er-Jahre lässt grüßen. Frank Sinatra, Dean Martin und Louis Prima werden an diesem Samstagabend neu aufleben. „Alle Stücke, die wir im Repertoire haben, ob Bigband-Swing, Rock’n’Roll oder Mambo, haben eines gemeinsam: Sie sind selbst arrangiert im typischen Fireball-Stil, stets mit einer Verbeugung vor den historischen Originalen und dennoch im ganz eigenen Sound und mit eigenen Ideen“, schreibt die Band in ihrer Ankündigung.

Jung und dynamisch und mit einer tollen Performance möchten die Musiker auch den letzten Besucher vom Stuhl reißen. Manager Volker Bruder verspricht einige Solo-Einlagen und wird als Vollblutentertainer durch das Programm führen.

+ Wird als Solisten das Konzert bereichern: die Sopranistin Marie-Christine Haase. © Philharmonie

„Wir freuen uns, die Bremer Musiker erneut für eine Show gewonnen zu haben“, sagt Sandra Wehausen vom Kulturverein. Karten im Vorverkauf gibt es bei der Buchhandlung Dauelsberg für 18 Euro sowie an der Abendkasse für 20 Euro.

„Twistringen war eine der letzten Konzertstationen vor der Pandemie und ist nun, nach dreijähriger Pause eine unsere ersten Stationen“, ist auch Ulrich Semrau, Dirigent der Klassischen Philharmonie Nordwest, voller Vorfreude auf den Auftritt. Die erfolgreiche Neujahrskonzertreihe kehrt mit ihren schon traditionellen Konzerten zum Jahresbeginn auf die Bühne zurück und präsentiert neben Walzern, Polkas und beschwingten Melodien von Johann Strauß, Franz von Suppé und Jaques Offenbach auch bekannte Ouvertüren von Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Schubert und Guiseppe Verdi.

Mit der Verpflichtung der Koloratursopranistin Marie-Christine Haase und des Tenors Marin Christoph Leipold komme in der Konzertserie laut Semrau auch der Gesang nicht zu kurz. Die Sopranistin und der Tenor werden neben Soloarien aus dem Reich der Operette und Oper auch gemeinsam mit schmachtenden zu Herzen gehenden Duetten auftreten.

+ Las Vegas lässt grüßen: Am 3. Dezember jammen die Swingin’ Fireballs. © Agentur

„Wir freuen uns, dass wir als Klassische Philharmonie Nordwest wieder zurück sind und es uns gelungen ist, ein Programm zusammenzustellen, das einen beschwingten Start ins Jahr 2023 garantiert“, wird der Dirigent in einer Mitteilung zitiert. „Mit Marie-Christine Haase und Martin Leipold musizieren zwei ausgesprochen sympathische Künstler mit unvergleichlichen Stimmen mit unserem Orchester.“

Der Kulturverein empfängt seine Gäste im feierlichen Ambiente mit einem Glas Sekt. „Das Neujahrskonzert hat in Twistringen bereits eine lange Tradition und viele treue Anhänger“, so Sabine Nölker. „Wir freuen uns auf einen schönen festlichen Abend mit wunderbaren Melodien.“

Karten wird es ab dem Weihnachtsmarkt zunächst am Stand des Kulturvereins, später auch bei Dauelsberg für 23 Euro geben sowie an der Abendkasse für 25 Euro. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren zahlen die Hälfte.