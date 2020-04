Zwei Jahrestage auf Eis gelegt

Twistringen - Von Bjarne Kommnick. Der Ausbruch des Corona-Virus sorgt derzeit für einen Absage-Marathon von Veranstaltungen und Events in der Region und darüber hinaus. Davon ist auch das Frühjahrsprogramm der Alten Ziegelei in Twistringen betroffen. Alle Veranstaltungen bis einschließlich Juni sind nun aufgrund der Kontaktsperre abgesagt oder verlegt, das verkünden die Veranstalter auf Facebook und ihrer Internetseite. In der Mitteilung heißt es, dass die Freunde der Alten Ziegelei als gemeinnütziger Verein gar nicht so sehr von der Krise betroffen seien, da kein Vereinsmitglied auf ein Einkommen aus der Kulturarbeit angewiesen ist.

Die Sorgen der Ziegelei-Engagierten liegen aus diesem Grund derzeit woanders: „Nicht nur die Künstler, sondern auch die Ton- und Licht-Techniker, die Getränke und Essens-Verkäufer, der Bauzaun- und Toilettenwagen-Verleiher oder die Reinigungskräfte leben von den Einnahmen aus diesen Veranstaltungen, die in diesem Jahr reihenweise flachfallen.“

Weiter heißt es: „Genau an dieser Stelle wird aus Unterhaltung dann leider bitterer Ernst.“ Deshalb hoffe der Verein, dass sich die Situation so schnell und weit wie möglich wieder normalisiert. Carsten Siemers vom Verein der Freunde der Alten Ziegelei betont: „Wir sind alle zu tiefst betrübt über die Situation, aber dennoch waren wir uns alle einig, dass die Maßnahmen Sinn machen und deshalb auch so zu akzeptieren sind.“

Aufgrund des Verbotes von Großveranstaltungen bis zum 31. August ist auch das Ziegelei Open Air in diesem Jahr abgesagt. Die Alte Ziegelei teilt mit: „Leider bedeutet das auch den Ausfall des ZOAs 2020 – ausgerechnet in unserem Jubiläums-Jahr“, denn die Veranstaltung hätte in diesem Jahr ihren zehnten Geburtstag gefeiert.

Der Verein ergänzt: „Eine Verschiebung des Festivals ist aus unterschiedlichen Gründen leider nicht möglich. Wir arbeiten aber bereits am Line-Up für das ZOA 2021 und hoffen, dass die eine oder andere Band, die für dieses Jahr geplant war, im nächsten Jahr auftreten kann.“

Die Tickets behalten laut Ziegelei – wie bei allen anderen verschobenen Veranstaltungen auch – ihre Gültigkeit und sollten daher aufbewahrt werden.

Für die abgesagten Veranstaltungen prüft der Verein derzeit, ob die Tickets als pauschaler Gutschein für kommende Konzerte eingesetzt werden können.

Auch ein weiterer Geburtstag ist aufgrund der aktuellen Situation bereits entfallen: Der 20. Jahrestags von The Creapers. Die dreiköpfige Coverband hätte am 21. März auf der Bühne der Alten Ziegelei spielen sollen. Schlagzeuger Chris Dernjac sagt: „Das ist natürlich extrem bitter für uns, natürlich hätten wir gerne in dem Rahmen unser Zwanzigjähriges gefeiert.“ Doch die Rock’n’Roll Coverband bleibt entspannt: „Dann freuen wir uns umso mehr auf den Nachholtermin, denn wir sind nicht so sehr auf die Einnahmen durch Auftritte angewiesen, wie vielleicht andere Künstler.“

Der Nachholtermin ist nun für den 17. Oktober angesetzt. Auch der Auftritt von Tito und Tarantula wurde nun auf den 14. November verlegt.

Etwas geduldiger müssen die Fans von Sixtyfive Cadillac sein. Der neue Termin für den Auftritt der Band aus Bad Fallingbostel ist für den 27. März 2021 geplant. Das ebenfalls abgesagte Rudelsingen soll am 7. Mai nächsten Jahres wiederholt werden.