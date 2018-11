Volksbank stellt sich neu auf - und wird zur Regionaldirektion Twistringen

Twistringen - Von Theo Wilke. „Wir stellen uns neu auf. Das ist auch ein Stück weit zurück zu den Wurzeln“, meint Dr. Martin Kühling, Vorstand der Volksbank Vechta. Die drei Filialen Twistringen (20 Beschäftigte), Heiligenloh (6) und Schmalförden (3) bilden in Zukunft die Regionaldirektion Twistringen. Und die Regionaldirektoren sind Birger Schröder und als neues Gesicht Kay Suchert aus Dötlingen.

Man suche auch noch Berater für diese Standorte, betont Kühling. Die Volksbank bleibe vor Ort präsent. „Wir versprechen uns von der neuen Struktur mehr Kompetenz am Kunden und eine höhere Kundenbindung“, heißt es. Angepasst würden Öffnungs-, Service- und Beratungszeiten sowie die Arbeitszeiten flexibel gestaltet.

„Durch die Zusammenführung der drei Filialen zu einer Regionaldirektion ist die Vertretung untereinander sehr viel einfacher“, so Kühling. Ein weiterer Beweggrund sei die in der Bankenbranche zu beobachtende zunehmende Spezialisierung. Das Motiv liege insbesondere in dem Kundenwunsch nach einer noch individuelleren Beratung – insbesondere in den Bereichen private Wohnbaufinanzierung, Firmen- und Agrarkundengeschäft sowie Anlage- und Wertpapiergeschäft. Außerdem spielt laut Vorstand die Einhaltung gesetzlicher Auflagen eine wichtige Rolle. Das Bankgeschäft sei unglaublich kompliziert geworden.

Von Stellenabbau könne keine Rede sein, versichert die Vorstandsetage in Vechta auf Nachfrage. „Als Gesamtbank wachsen wir weiter, und wir bauen tatsächlich mehr Personal auf“, erklärt Martin Kühling.

+ Martin Kühling

In Heiligenloh müsse man die Räume modernisieren, die Filiale in Schmalförden sei bereits gut aufgestellt. Später plant die Volksbank in Twistringen eine Verbesserung sowie mehr Diskretion im Bereich der Beratungszimmer. Klar sei auch, dass zukünftig im Service weniger Personal vorgehalten werde.

Birger Schröder und Kay Suchert bilden das neue Führungs-Tandem. Schröder ist demnach für den Geschäftsbereich Privatkunden und Freie Berufe verantwortlich. Für das Firmenkundengeschäft ist Suchert zuständig.

Der 46-Jährige ist seit Juli bei der Volksbank Vechta und seit gut zwei Wochen in Twistringen. Nach Vorstandsangaben bringt der Neue ausgiebige Erfahrung im Umgang mit Firmenkunden mit. Nach seiner Ausbildung zum Bankkaufmann sowie einem Studium zum Diplom-Kaufmann arbeitete Suchert viele Jahre als Senior-Firmenkundenbetreuer bei der OLB und war zuletzt in der freien Wirtschaft als Geschäftsführer bei einem Unternehmen aus dem Bereich erneuerbare Energien tätig.

Neues Kunden-Dialogcenter startet kommende Woche

Unterstützt wird Suchert von Henning Martens, der fortan das gesamte Agrarkundengeschäft in der Regionaldirektion verantwortet. Martens ist Landwirtschaftsspezialist und war bereits in der alten Twistringer Bank in dieser Funktion tätig. Er wird weiterhin in Heiligenloh sein, wo er seit 2012 als Filialleiter arbeitet.

Ludger Ebenthal konzentriert sich als Filialleiter in Schmalförden zukünftig auf das Privatkundengeschäft. Und Reinhold Peisker, derzeit Firmenkundenbetreuer in der Volksbank Twistringen, wird nach fast 29 Jahren Betriebszugehörigkeit Mitte 2019 in die Passivphase der Altersteilzeit gehen.

Der Neustrukturierung voraus läuft der Start eines neuen Kunden-Dialog-Centers ab der kommenden Woche. Sieben Mitarbeiterinnen der Gesamtbank sollen dann direkt am Telefon viele Fragen beantworten sowie Aufträge und Wünsche der Kundschaft erledigen.