Zurück in die Natur: Kinder helfen, Igel wieder auszuwildern

Die Kinder vom Waldkindergarten kümmern sich um die Igel. © Waldkindergarten

Normalerweise müssen sich Igel vor Füchsen in Acht nehmen. Nicht so im Waldkindergarten Lindschlag in Albringhausen. Dort passen die Kinder der „Fuchsgruppe“ gut auf die stacheligen Tiere auf und füttern sie so lange, bis sie alleine in freier Natur zurechtkommen. Die Igel, die in ihre Obhut kommen, hat Elke Ahlers aus Twistringen zuvor aufgepäppelt.

Twistringen/Albringhausen - 132 in Not geratene Igel hat Elke Ahlers alleine in diesem Jahr aufgenommen. Oft sind die kleinen Stachelbälle verwaist. Zum Beispiel, weil Menschen beim Umgraben ihres Gartens aus Versehen das Muttertier verschreckt haben. „Oder, was auch oft vorkommt: Das Muttertier liegt da, tot, vergiftet“, führt Ahlers aus. Und erklärt: Igel sind Aasfresser. Verputzt eine Igelmama eine vergiftete Ratte, kann das nicht nur für sie, sondern auch für ihren Nachwuchs sehr gefährlich werden. Elke Ahlers spült die kleinen Körper dann schnell mit Flüssigkeit durch. Auch Igeln, die sich irgendwo verheddert haben, hilft sie aus der Bredouille – „das Erdbeernetz ist der Standard...“

Diese Knopfaugen, so süß! Ein Igel, den Elke Ahlers aufpäppelt. © Schmidt

Seit 47 Jahren kümmert sie sie um Igel. Durch Zufall kam es dazu. „Mein ältester Sohn wollte an Sankt Martin Laterne laufen“, erzählt die gelernte Krankenschwester. Dabei fanden sie einen Igel. Nachdem ihr niemand so richtig helfen konnte, ließ sie sich von einer Tierärztin die Anatomie des Igels erklären.

Zusammen mit ihrem damaligen Mann gründete sie sogar den Tierschutzverein Diepholz. Aus dem zweigte der Tierschutzverein Sulingen und Umgebung ab, der die Igelstation in Twistringen finanziell unterstützt und sich über Spenden freut.

Trockenheit und Artensterben machen den Igeln zu Schaffen

Zu Höchstzeiten hatte Elke Ahlers 250 Igel im Jahr, die 132 Tiere in 2022 bezeichnet sie als „normal“. Gleichwohl war es ein forderndes Jahr: „Dieses Jahr sind Käferarten ausgestorben. Außerdem war der Sommer zu trocken, und die Igel kamen nicht an die Regenwürmer heran. Somit haben sie vermehrt Schnecken gefressen. Und die Schnecke ist ein Zwischenwirt für Lungen- und Darmparasiten.“ Lungenwürmer, Darmwürmer, Fadenwürmer ... „da war so ziemlich alles dabei.“ Elke Ahlers seufzt. In diesem Jahr habe sie rund zwei Drittel durchbringen können, „wenn überhaupt.“

Igel-Ersatzmama Elke Ahlers. © Schmidt

In ihrer Igelstation steht Katzenfutter auf dem Speiseplan, verfeinert mit Speiseöl und Proteinpulver – was gut für die Muckis von Kraftsportler ist, stärkt auch die kleinen Meckis. Diejenigen, die noch kein Trockenfutter fressen können, zieht Elke Ahlers mit der Flasche auf.

Sind ihre Pflegekinder kräftig genug, werden sie von den Personen, die sie gefunden haben, wieder abgeholt. Oder sie kommen nach Albringhausen in den Waldkindergarten. Dort können sie frei herumtapsen und zum Fressen an die Näpfe in einem Futterhäuschen huschen. An regelmäßige Mahlzeiten, wie es sie bei Ersatz-Mama Elke Ahlers gibt, kann man sich nämlich gut gewöhnen. In freier Wildbahn sind die Igel dann meistens erst einmal etwas unbeholfen. „Die müssen erst einmal Winterschlaf machen, um sich abzunabeln“, weiß Ahlers.

Sie hat schon mal versucht, Igel vor dem Winter auszuwildern, in einem kontrollierten Rahmen, sodass sie sie jederzeit wieder einfangen konnte. „Die haben nur Holz und Steine gefressen, weil sie das Leben in der Natur nicht kannten.“

Seit 17 Jahren arbeiten die Twistringerin und der Waldkindergarten in Albringhausen zusammen. Die Kinder sind voller Eifer dabei. „Und die Eltern spenden das Futter. Das finde ich ganz toll“, so Ahlers. Im Frühjahr werde stets geguckt, ob eines der Tiere noch zu schwach ist und zurück zu ihr müsse. „Aber das ist relativ selten.“

Das Igelhaus im Waldkindergarten. © Waldkindergarten

Die Aktion ist aus der Not heraus geboren. Die Igelstation in Twistringen war überfüllt, und das Kind einer Arbeitskollegin von Elke Ahlers ging in den Waldkindergarten. So kam eines zum anderen. Es trifft sich gut, dass eine der Erzieherinnen des Waldkindergartens in Marhorst wohnt, sodass sie die Igel, die ausgewildert werden sollen, auf dem Weg zur Arbeit direkt abholen kann.

Elke Ahlers findet es toll, dass die Kinder im Waldkindergarten so viel Zeit in der Natur verbringen können. Schmunzelnd erinnert sie sich daran, dass sich schon einmal jemand bei ihr gemeldet habe, der einen Maulwurf für einen neugeborenen Igel gehalten habe. Den Kindern aus dem Waldkindergarten kann das wohl nicht passieren. Sie wissen schließlich, dass Igel von Geburt an Stacheln haben!

Die ganz Kleinen haben auch schon Stacheln. © Ahlers

Die Babys, die Elke Ahlers aufpäppelt, sind zudem sehr zutraulich. „Wenn die Kaffeemaschine morgens an ist, dann wissen sie durch den Kaffeegeruch, dass ich da bin. Dann rufen die, wie Mäuse“, erzählt sie. Nach dem ersten Winterschlaf hat es sich aber auch mit dieser Zutraulichkeit erledigt. „Dann sind sie wirklich Wildtiere.“

Weitere Infos: www.tierheim-lindern.de/tiere/igelstation/

Von Katharina Schmidt