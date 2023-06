Jeder kann Wasser sparen: So sagen Twistringer der Verschwendung den Kampf an

Von: Sigi Schritt

Um Wasser zu sparen, verzichtet manch einer komplett auf die Bewässerung.

Die Bürger finden es richtig, dass der Landkreis zum Wassersparen aufruft. Das haben die jüngsten Parkplatz-Gespräche in Twistringen gezeigt. Jeder kann Wasser sparen – einige Ideen dazu haben sie gleich mitgeliefert.

Twistringen – Niemand sollte mehr verschwenderisch mit Wasser umgehen, sagt Stephanie Heusmann-Heinzel. Die 54-Jährige aus Neuenkirchen hat mit ihrer Familie beschlossen, den eigenen Swimmingpool nicht mehr zu nutzen. Ein Sprung in einen Pool sorge gerade im Sommer für eine erfrischende Abkühlung, aber solch ein Becken benötige selbst viel Wasser. Es sei ein Aufstellbecken gewesen, für das sich die Familie entschieden hatte. Mehrere Tausend Liter Wasser seien jedoch in den Behälter geflossen, sagt sie. Die Flüssigkeit müsse regelmäßig gechlort oder anderweitig behandelt werden. Sollte das Wasser „umkippen“, müsse es erneuert werden. Da ihre Familie ein Freibad in der Nähe hat, musste sie nicht lange überlegen: Ihr Pool wird nicht mehr aufgestellt. Freibäder sollten auch bei Wasserknappheit geöffnet bleiben, sagt sie.

Lena Aulich (23) aus Twistringen.

Was sie sonst noch tut, um Wasser zu sparen? „Wir sprengen unseren Rasen nicht mehr“, sagt sie. Wassermanagement sei in ihrer Familie ein großes Thema. Ihre Familie betreibt eine Landwirtschaft und hat einen eigenen Brunnen. Sie sagt aber, dass dieser im Moment spinnt. Es komme zwar Wasser, das sei aber jetzt eisenhaltig. Das sei früher nie der Fall gewesen. Ihre Rinder bekommen jetzt Wasser aus der kommunalen Leitung. Außerdem wurden Mais und Tabak angepflanzt. „Wir haben keine Bewässerung. Entweder kommt etwas vom Himmel – oder es vertrocknet.“

Wie kann man den Wasserverbrauch reduzieren?

Die dreifache Mutter berichtet, dass ihre Familie außerdem ein Gewächshaus betreibt, in dem Tomatenpflanzen wachsen. Dort sehe die Lage im Vergleich zu den Feldern besser aus. Wassersparen sei dennoch ein großes Thema. Die Pflanzen würden mit Tropfschläuchen bewässert. Die Schläuche seien mit einer Folie abgedeckt. Ein weiterer Vorteil des Systems: Sie müsse pro Woche nur einmal einen Haupthahn auf- und zudrehen. „Das Gemüse verkaufen wir in Twistringen“, sagt sie.

Nachhaltigkeit sei ihrer Familie absolut wichtig. Das zeige sich zum Beispiel im Vorgarten: Sie gieße dort Blumen mit Wasser, das anfalle, wenn sie Obst und Gemüse abwäscht. Als Abwasser sei die Flüssigkeit viel zu schade.

Gibt es im Haushalt noch eine mögliche Stellschraube, mit der die Familie den Trinkwasserverbrauch noch weiter reduzieren könnte? „Wir haben noch eine Badewanne. Wir baden gerne. Da könnte man noch sparen.“

Stephanie Heusmann-Heinzel (54) aus Neuenkirchen.

Shukri Gushani aus Scharrendorf findet Duschen sowieso grundsätzlich besser. „Ich bade so gut wie nie“, sagt der 22-Jährige. Er wohnt noch bei seinen Eltern, die die Kosten für die Trinkwasserversorgung übernehmen. Wegen der gestiegenen Energiekosten würde schon mal der eine oder andere Duschgang ausfallen. Im Haushalt leben noch zwei Brüder. Auch sie würden auf den Verbrauch achten. Außerdem hätten die Eltern Spararmaturen eingebaut. Das schone nicht nur den Geldbeutel, sondern auch die Ressource Wasser.

Den Rasen sprengen würde er auch nicht, sagt Guido Heuermann. Vor zwei Jahren sei es das letzte Mal gewesen, sagt der 49-Jährige aus Twistringen. Der Platz sehe nicht mehr so schön aus, aber das sei nun mal so.

Vorschlag für die Politik

Wie bei Shukri Gushani würden auch bei Familie Heuermann moderne Wasserhähne den Wasserverbrauch senken. Zum Händewaschen müsse man den Hahn zudem „nicht voll aufdrehen“, meint der 49-Jährige. In Sachen Wassersparen hat er einen Vorschlag für die Politik: Bei Neubauten sollten grundsätzlich und verpflichtend Zisternen eingebaut werden, um Regenwasser aufzufangen. Damit könnte man duschen. Die Toilettenspülung müsse nicht mit Trinkwasser betrieben werden.

Für Verbraucher, die sich eine Geschirrspülmaschine kaufen wollen, hat er noch einen Tipp. Es gebe Geräte auf dem Markt, die mit sehr wenig Wasser auskommen. „Unsere Geschirrspülmaschine braucht jetzt fünf Stunden. Wir benutzen dieses Programm so oft wie möglich.“

Guido Heuermann (49) aus Twistringen.

Wer keine Spararmaturen hat, könnte zumindest darauf achten, dass der Wasserhahn nicht zu lange läuft, meint Lena Aulich aus Twistringen. Beim Zähneputzen oder Duschen könne man den Hahn zwischendurch zudrehen. „Zum Einseifen braucht man kein Wasser“, sagt sie. Wer kein kostbares Trinkwasser verschwendet, spart auch bei den Nebenkosten. „Auf die erste Abrechnung warte ich übrigens noch.“ Die ehemalige Kirchweyherin teilt sich mit ihrem Freund eine Wohnung. Sollte die Abrechnung für ihren Geschmack zu hoch ausfallen, müsse man sehen, was noch an Einsparungen möglich sei. Eine Erhöhung des Verbrauchspreises für Frischwasser fände sie nicht gut.

Wasserhähne anders einstellen

Spricht man auch mit jüngeren Menschen, stellt man fest, dass auch sie sich etwas einfallen lassen, um dem Wassermangel zu begegnen. Jonathan ist zehn Jahre alt und geht in die Grundschule am Markt. Er ist stellvertretender Klassensprecher der 4b. Er plädiert dafür, die Wasserhähne im Neubau der Schule anders einzustellen.

Man wäscht sich die Hände, und das Wasser läuft noch, obwohl man schon fertig ist. Der Sensor sollte den Wasserfluss fünf bis zehn Sekunden früher stoppen. „Man kann die Hand mehrmals vor den Wasserhahn halten. Das ist doch kein Problem“, sagt der Zehnjährige. Die Drehriegel im Altbau ließen sich so schwer schließen, dass vor allem Erstklässler Probleme hätten. Auf der Toilette habe er beobachtet, wie diese Schüler die Älteren um Hilfe baten.

Jonathan (10) aus Twistringen.

Was sagt die Stadt dazu? Twistringens Erster Stadtrat Harm-Dirk Hüppe lobt den Schüler für seinen Einwurf. „Er hat recht“, sagt der Vertreter des Bürgermeisters auf Anfrage. Die Idee des Schülers wird im neuen Schwimmpark umgesetzt. Dort sollen die Laufzeiten der Duschen verkürzt werden. Eine Umsetzung der Laufzeit der Hähne in der Grundschule am Markt könne man mit dem Hausmeister besprechen, so Hüppe. Die alten Hähne würden nach und nach ausgetauscht, kündigt er an.

Bei einer Art von Wasserverschwendung könne die Stadt nicht helfen, glaubt Jonathan: Es gebe Schüler, die die Toilettenspülung nur zum Spaß betätigten. Die Lehrer hätten das Thema aufgegriffen. Doch die Betroffenen würden das ignorieren, sagt der Zehnjährige. Seine Lösung: Mitschüler, die das beobachten, sollten die Spaßspüler zur Rede stellen und ihnen erklären, warum alle Wasser sparen sollten.