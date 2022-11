Zu viel Schlick?

Von: Katharina Schmidt

Schlick guckt oben raus: Sandfang an der Osterstraße. © Privat

Twistringer sorgt sich um Hochwasserschutz

Twistringen – Uwe Bock kann sich noch gut daran erinnern, wie im Jahr 2000 Starkregen Twistringen flutete. Er war damals als Sozialdemokrat selbst Teil des Stadtrates, der daraufhin beschloss, kräftig in den Hochwasserschutz zu investieren. Da ging es um Millionenbeträge. Die Delme wurde stellenweise verrohrt, Sandfänge wurden gebaut. Auch die Regenrückhaltebecken Obere Delme (beim Reisegarten) sowie Delmepark (Nähe Klärwerk) stammen aus dieser Zeit. Mittlerweile seien die Regenrückhaltebecken „zu Kloaken verkommen“, ärgert sich Bock.

„Seit 20 Jahren, 2003 ist die Geschichte fertig gewesen, wurden die nicht mehr sauber gemacht“, sagt er.

Bereits vor etwas mehr als einem Jahr berichteten wir über seine Kritik. In seinem Unmut hat sich der Twistringer inzwischen sogar mit einem Brief an das Niedersächsische Umweltministerium gewandt. An dem aktuellen Zustand müsse sich „im Zeitalter der Klimakatastrophe“ dringend etwas ändern, fordert er in einem Schreiben, das inzwischen auch dem Landkreis vorliegt.

Bock findet: Die Twistringer Stadtverwaltung und die Politik würden an der „Misere“ Mitverantwortung tagen. „Kein Mensch hat sich gekümmert.“

Nicht nur die Regenrückhaltebecken seien versifft, auch im Sandfang an der Osterstraße stehe der Schlick meterhoch. Uwe Bock wohnt selbst an der Osterstraße und hat den Sandfang über die Zeit beobachtet. „Da kommt im Laufe der Jahre immer mehr Schiet zusammen.“

Das Regenrückhaltebecken im Delmepark. Uwe Bock findet, es ist zugewuchert und verdreckt. © ks

Wer von der B 51 auf die Osterstraße abbiegt, merkt bei genauem Hinsehen, dass es abwärts geht. Bock spricht von einer Senke. Bei starkem Wegen fließe das Wasser naturgemäß in die Senke hinein. „Alle Häuser, die hier stehen, sind dann betroffen“, sagt er. Vielen Menschen sei das nicht bewusst.

Die Flutkatastrophe im Ahrtal bestärkte den ehemaligen SPD-Fraktionsvorsitzenden, die Lage in Twistringen genauer zu hinterfragen.

Für das Rückhaltebecken ist der Oldenburgisch-Ostfriesische Wasserverband (OOWV) verantwortlich. Die Stadt hat zu Beginn des Jahrs 2008 die Regenwasserbewirtschaftung an den Verband übertragen. Der Wasserverband hat bereits Anfang des Jahres angekündigt, die Regenrückhaltebecken zu reinigen. Passiert sei das bisher nicht, kritisiert Uwe Bock.

Eine Stellungnahme des Wasserverbands stimmt nicht vollends mit Bocks Aussage überein. Der OOWV berichtet auf Anfrage, er habe für beide Becken die vorbereitenden Maßnahmen erledigt. „Hierbei handelte es sich zu Jahresbeginn insbesondere um den Rückschnitt von Pflanzen und das Fällen einiger Bäume“, so Pressesprecher Heiko Poppen. Das Regenrückhaltebecken Obere Delme sei darüber hinaus vom Schlick befreit worden. Dort seien die Reinigungsarbeiten bereits abgeschlossen.

„Beim Regenrückhaltebecken Delmepark ist dieses nicht mehr vor Beginn der Vegetationsperiode gelungen und musste somit zum Schutz von Fauna und Flora auf Ende des Jahres verlegt werden“, führt Heiko Poppen mit Blick auf die Brut- und Setzzeit aus. Die Reinigungsarbeiten sollen ihm zufolge in Kürze beginnen. Der Schlick werde dann ausgebaggert und anschließend von einer Fachfirma zwecks Entsorgungs abgeholt. „Ziel ist, das Becken bis zur Brut- und Setzzeit vollständig wieder herzustellen.“

Die Funktionsfähigkeit des Beckens Obere Delme sei vollständig gegeben, die des anderen Beckens derzeit eingeschränkt, aber vorhanden. „Mit Beginn der Arbeiten wird sich die Lage dort weiter verbessern“, so der Sprecher. Ablaufdrossel und Notüberlauf würden funktionieren.

Auch bei diesem Gewässer (Nähe Reisegarten) handelt es sich um ein Rückhaltebecken. © Privat

Und was ist mit dem Sandfang an der Osterstraße? Diesbezüglich führt Poppen aus: Die Bereiche beim Ein- und Ablauf seien ebenfalls Anfang des Jahres freigeschnitten worden. „Somit sind die Vorbereitungen für das Ausbaggern erledigt. Der Abschnitt beim Einlauf wird noch in diesem Jahr ausgebaggert, jener beim Ablauf voraussichtlich im Januar.“

Poppen weist darauf hin: „Grundsätzlich freuen wir uns, wenn Bürgerinnen und Bürger aufmerksam sind und auf mögliche Handlungsbedarfe hinweisen. Gerne stehen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des OOWV als direkte Ansprechpartnerin oder direkter Ansprechpartner zur Verfügung“

Uwe Bock hatte mit dem OOWV telefoniert, bevor er sich an die Kreiszeitung gewandt hatte, hält die Begründung mit dem Naturschutz jedoch für vorgeschoben. Darüber, dass das eine Becken laut dem Wasserverband bereits gereinigt worden sei, schüttelt er nur den Kopf. „Das ist immer noch eine Kloake. Nur der Zulauf von der Delme ist ein bisschen repariert worden, das war’s!“ Gespräche mit Anwohnern hätten ihm das bestätigt.