Ziel: Interesse an Wirtschaft wecken

Twistringen / Syke - Was sind Aktien – Informationen über Finanzen, Sammlungen von Aktenordnern oder Wertpapiere? Und welches Unternehmen ist Deutschlands größter Arbeitgeber? Diesen und weiteren Fragen stellten sich 133 Neuntklässler des Gymnasiums Twistringen und der Ganztagsschule Syke (GTS) bei einem Wissenswettbewerb der Wirtschaftsjunioren. Am besten schnitt Nina Flechtmann ab.

Die Siegerin auf Kreisebene beantwortete 25 von 30 Fragen richtig. Sie kommt eine Runde weiter und tritt im März beim Bundesfinale in Bochum an. Außerdem bekommt ihre Klasse, die 9a des Twistringer Gymnasiums, 100 Euro. Das Geld und eine Urkunde überreichten Jan Dessel und Jasmin Bottermann von den Wirtschaftsjunioren zwischen Hunte und Weser am Montag bei einer Siegerehrung am Hildegard-von-Bingen-Gymnasium.

Fit in den Kategorien Politik, Internationales, Finanzen und digitale Wirtschaft waren auch Rieke Meyer und Hauke Peters. Sie teilen sich den zweiten Platz und holten 75 Euro für die Klassenkasse der 9 Ra der GTS Syke. Drittbester war Marvin Kießling (9c, Twistringen). Seine Klassenkameraden verdanken ihm 50 Euro.

„Wir wollen Wirtschaft und Schule miteinander verzahnen“, sagt Jan Dessel zum Hintergrund des Wettbewerbs. Ziel sei, bei den Neuntklässlern das Interesse an der Wirtschaft zu wecken und für Ausbildungsberufe im kaufmännischen Bereich zu werben. Stichwort: Fachkräftemangel.

Wie sich das Interesse der heimischen Jugend an Wirtschaft entwickelt, bleibt abzuwarten. Kreis-Siegerin Nina lässt im Gespräch mit dieser Zeitung zumindest durchblicken, dass sie wirtschaftlichen Themen nicht abgeneigt ist.

Der Wettbewerb wird bundesweit von den Wirtschaftsjunioren – einem Zusammenschluss von jungen Führungskräften und Unternehmern – veranstaltet und vom Bundesministerium für Wirtschaft und Forschung unterstützt. In Deutschland treten jährlich rund 50.000 Neuntklässler gegeneinander an. Im Bereich der Wirtschaftsjunioren zwischen Hunte und Weser beteiligten sich sieben Klassen. Den entsprechenden Fragebogen hatten die Schüler bereits Ende des vergangenen Jahres ausgefüllt.

ks