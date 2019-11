Ziel ist ein gedruckter Stadtführer

Twistringen - Von Theo Wilke. „Twistringen hat so viel zu bieten“, schwärmt Silke Perin, die erste Fachfrau für Tourismus im Rathaus. Deshalb sei es ganz wichtig, einen Twistringen-Guide, einen gedruckten kompakten Stadtführer, zu entwickeln. Seit Oktober im Amt, hat Perin bereits Schwerpunktthemen auf ihrer Liste, um mehr Anreize für auswärtige Besucher, aber auch Einheimische zu schaffen. Unter anderem wird das touristische Netz der Twistringer TEA (Erlebnisroute Archäologie) ausgedehnt und ein neuer Radtourenplan aufgelegt. Denn „Radtouren und E-Bikes boomen gewaltig“, weiß die dreifache Mutter.

„Es gibt viele Ideen, aber ich bin noch in der Orientierungs- und Sondierungsphase, um aktuelle Themen abzuarbeiten“, betont die Neue im Rathaus. Dabei hat die aus Groß Gerau in Hessen stammende Perin schon etwas auf den Weg gebracht: Twistringen wird jetzt auch bei Bahnradreisen im Internet und im Flyer berücksichtigt. Außerdem wird die Fahrgastinformation „Unterwegs“ der Nordwestbahn „Twistringen am Delmequell“ als eine „Netzperle“ vorstellen. Silke Perin hat einen Text sowie ein Foto vom Strohmuseum als Alleinstellungsmerkmal hingeschickt. Die 43-Jährige setzt auf ein themen- und erlebnisorientiertes Marketing.

Im Frühjahr 2020 erscheint die neue Broschüre zur 66 Kilometer langen TEA-Route mit 43 Stationen, mit Unterstützung des Naturparks Wildeshauser Geest. Die Route werde komplett ausgeschildert. Darauf können sich Ausflügler, Wanderer und Radfahrer und auch alle, die mit Bahn oder Auto anreisen, freuen. Die Vorarbeit dazu habe ihre Vorgängerin Heike Harms geleistet, sagt Silke Perin. Und in der Umsetzungsphase seien ebenso die Wanderwege.

Außerdem wird das neue touristische Beschilderungssystem zurzeit gemeinsam mit dem Bauhof und den Ortsbürgermeistern verwirklicht. Die ersten Hinweisschilder stehen dann in Heiligenloh, Marhorst, Mörsen, Stelle und Scharrendorf. Die Schilder enthalten Kilometerangaben zu den Zielen – ergänzend zum bestehenden Fahrradleitsystem.

Es wird in Zukunft drei markante Stellen in Twistringen geben, wo beispielsweise Besuchergruppen von den Gästeführern abgeholt werden: am Centralplatz, Rathaus und Bahnhof. Dort wird jeweils eine neue große Infotafel aufgestellt, die die bisherige ersetzt. Darauf zu sehen sein wird nicht nur ein Stadtplan, sondern auch Fotos von Sehenswürdigkeiten.

Das sei erst der Anfang, so die gelernte Reiseverkehrskauffrau. In einem weiteren Förderprojekt könnte der Wunsch der umliegenden Ortsteile berücksichtigt werden. Die Ortsbürgermeister möchten in ihren Dörfern auch eine große Hinweistafel. Dieses Projekt sei in vielen Sitzungen mit allen Beteiligten entwickelt worden, um ein einheitliches Erkennungsbild auch in die Ortschaften zu tragen, heißt es. In einem Tourismus-Workshop Anfang dieses Jahres sei angeklungen, auch die Rückseite der Tafeln zu nutzen. Da denkt man an historische Fotos, die jeweils Dorfgeschichte(n) erzählen.

Das Gästeführerteam hat das erste Halbjahr 2020 durchgeplant. Um Twistringen mal von einer anderen Seite zu zeigen, wird es im März eine Zusammenarbeit mit der Salzgrotte geben. Mit kulinarisch untermalten Geschichten geht es im Lokal Klausis weiter und schließlich auf eine Radtour zu den ehemaligen Dorfschulen. Im Juni folgt die beliebte Fahrrad-Gartentour. Für 2021 sei ein neuer Qualifizierungskurs für künftige Gästeführer gemeinsam mit Bassum und Harpstedt geplant, zählt Twistringens Tourismus-Expertin auf.

Ein wichtiges Anliegen ist Perin, eine umfassende Besucherinfo hinzubekommen, natürlich in gedruckter Form, aber auch über das Internet auf der Stadtseite. Dort soll ein spezieller Menüpunkt eingebaut werden. Zudem setzt sich Perin für einen neuen Informationspoint im Rathaus ein. Es reiche heute nicht mehr, die Vielzahl an Flyern nur auszulegen.

Es müsse einen Platz geben, wo sich jeder ohne Hilfe umfassend informieren kann, auch darüber, was Gäste in der Stadt erleben können. „Es gibt viele Möglichkeiten, aber das ist noch Zukunftsmusik“, meint Perin.

Dabei schießen ihr schon die nächsten Ideen durch den Kopf. „In 2020 möchte ich für den Tag der Regionen gerne mehr Akteure ins Boot holen. Mir schwebt da primär ein zusätzliches Angebot der Gästeführer in Kooperation mit dem Heimatverein Scharrendorf-Stöttinghausen vor.“ Und Silke Perin wird versuchen, dem Tag des offenen Denkmals ein bisschen mehr Leben einzuhauchen.