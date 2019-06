Twistringen sieht schwarz - beim Ziegelei Open Air

Passende Shirts sind ein „Must have“

+ © Nölker Die Band Nitrogods war zu Recht der Headliner am Freitagabend. Unzählige Zuschauer feuerten die Musiker auf der Bühne an. © Nölker

Twistringen - „ZOA“ prangt es in großen weißen Lettern auf den schwarzen T-Shirts zum diesjährigen Ziegelei Open Air in Twistringen. Ein absoluter Renner bei Kindern, Männern und Frauen. Alle wollen das Shirt haben und, so sieht man am Sonnabend, dem zweiten Tag des Festivals auf dem alten Betriebsgelände, überall „schwarz“. Sonntag endet das neunte Ziegelei Open Air mit dem traditionellen Familientag – bei freiem Eintritt. Und erneut werden unterschiedlichste Musiker die Bühne rocken.