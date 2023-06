Ziegelei Open Air euphorisiert Bands und Publikum

Von: Sabine Nölker

Le Fly und das Publikum genießen das Ziegelei Open Air in vollen Zügen. © Martin Hefkaluk

Das Ziegelei Open Air hat mit nationalen und internationalen Bands ein bunt gemischtes Publikum aus nah und fern begeistert.

Twistringen – Ein perfekt organisiertes dreitägiges Ziegelei Open Air begeisterte mit nationalen und internationalen Bands die Massen. Ein spektakulärer Freitag und ein nicht weniger erfolgreicher Samstag auf dem ehemaligen Ziegeleigelände veranlasste Musiker und Besucher zu Lobeshymnen. „Ein perfektes Festival mit kurzen Wegen und einer krassen Stimmung“, bescheinigte nicht nur Andreas aus Sottrum. Drummer Carsten Krohn von den Galactic Superlords lobte: „Wir sind völlig begeistert, wie schön es hier ist und wie gastfreundlich die Veranstalter.“

Gänsehaut-Feeling bei den Von Herzen Brothers am Freitagabend

Die Newcomer Broken Eardrum starteten das Ziegelei Open Air 2023 und erhielten im Anschluss von den Galactic Superlords viel Lob. „Ihr seid richtig gut, macht weiter so.“ Carsten, Frontfrau Kathi sowie die Gitarristen Alex und Phil und nicht zuletzt Bassist Christian genossen ihren Auftritt in vollen Zügen. „Twistringen ist eine tolle Stadt, das Ambiente auf dem Gelände ist der richtige Hintergrund für das Festival“, so Krohn weiter. „Wir lieben kleine Festivals und nennen uns selber ambitionierte Hobbyisten“, fügt er hinzu.

Der anschließende Auftritt von Doctor Victor wurde vor allem vom zweiten Vorsitzenden der Freunde der Alten Ziegelei, Maik Theißen, herbeigesehnt. „Die Jungs sind in Prag richtige Superstars und ich bin echt stolz darauf, sie heute hier zu haben.“ So sah es auch das Publikum, das begeistert mitging. Für die 15-jährige Mia aus Grolland und René wird dieser Abend wohl für immer unvergessen bleiben, denn Frontman Victor holte sie auf die Bühne.

Die Von Hertzen Brothers waren der Schlusspunkt hinter dem ersten Tag. „Totales Gänsehaut-Feeling“, so Holger Fuchs nach dem Auftritt. Die Brüder Mikko, Kie und Jonne Hertzen boten teils magische Musik. Für diesen Auftritt reisten unter anderem die Freunde Matthias, Saskia, Andreas, Juliane und Jürgen aus Sottrum an. Von dem Quintett gab es am Ende nur Lob. „Geile Party, mega Bands und ein toller Austragungsort“, so die einstimmige Meinung. Im Anschluss ging es sowohl im Hot Oven mit dem Bottrop Boy und in der Pressenhalle mit einer großen Party weiter. Hier sorgte DJ Mikki Rush für eine volle Tanzfläche.

Hip-Hopper von Passepartout springen spontan ein

Der zweite Festivaltag startete inoffiziell mit dem Frühschoppen auf dem Campingplatz. „Es kommen immer mehr Gäste“, freuten sich die Organisatoren Carsten und Manuel dort. Um 16 Uhr ging es mit The Rookies und kurz darauf mit Loose Lips auf der großen Bühne weiter. Die Hamburger Vertigo Hil brachten vor steigenden Zuschauerzahlen Blues und Pop aufs Festival. „Das Pack“ musste seinen Auftritt kurzfristig wegen Krankheit absagen. Es sprang die deutsch-französische Hip-Hop-Band Passepartout ein. Für Claudia Büter waren Passepartour und Le Fly, die im Anschluss die Bühne rockten, „die mega-geilsten Auftritte des Wochenendes.“ Mit unverwechselbarem Indiefolk und der charakteristischen Stimme von Frontman Manuel Felder spielte sich die Band in die Herzen der Festivalbesucher.

Feiern leicht gemacht: Mit zahlreichen Acts, gutem Wetter und ausgelassener Atmosphäre bringt das Ziegelei Open Air gute Laune. © SaBine Nölker

Bis in die Morgenstunden feierten Jung und Alt in der Pressenhalle eine rauschende Aftershow-Party. „Das Ziegelei Open Air hat unsere Erwartungen voll erfüllt“, so Gerd, der gemeinsam mit Harald, Uli, Tatjana und Kerstin aus Stolzenau angereist war. „Eins der bestorganisierten kleinen Festivals überhaupt“, so die Truppe weiter.