Ziegelei-Freunde rocken weiter

Twistringen - Einen Sonderapplaus gab es für Rene Beckmann bei der Jahreshauptversammlung der Freunde der Alten Ziegelei Twistringen für seine „umtriebigen, erfolgreichen Aktivitäten“. Bei der anschließenden Wahl wurde er im Amt bestätigt, ebenso Maike Borchers und Franz-Josef Grohe.

„Jedes Konzert bedarf einer Einzelgenehmigung der Behörden“, hieß es. Und so ging der Dank der Mitglieder an die Politik und die Aufsichtsbehörden. „Wir können hier nicht unbegleitet am nächsten Wacken basteln.“

Die stetig gewachsene Besucherzahl, insbesondere an den beiden ersten Festivaltagen im Juni, zeige aber auf, wann die Mitteilung „Ausverkauft!“ im Internet aufblinken muss, um den unverwechselbaren Charme des Festivals zu erhalten. Moderate Eintrittspreise seien weiter ein Anliegen. Der Ticketverkauf für das Open Air hat begonnen.

Die Alte Ziegelei feiert am 1. April Saisoneröffnung mit den Blue Poets. Der vom amerikanischen Guitar Player Magazine mit dem Guitar Hero Award ausgezeichnete Meistergitarrist Marcus Deml stellt das Debütalbum seiner neuen Band vor – „Blues getränkter 70er-Rock voller Testosteron“.

Am 20. Mai, zum Tag der Region Twistringen, spielen unter anderem Poverty’s No Crime. Mitlerweile wird das siebte Album vorgestellt. „Spiral of Fear repräsentiert die komplette musikalische Bandbreite der Band, von mitreißenden harten Gitarren Riffs und inspirierenden Melodien hin zu intensiven Instrumental-Passagen, ruhigen Momenten und einprägsamen Gesangslinien“, heißt es auf der Internetseite der Band. Als Support Act wird Deafcon 5 aus Hamburg Twistringen die Ehre erweisen. Ihr zweites Album Track of Dirt habe ebenfalls exzellente Kritiken erhalten und werde von der Wacken-Foundation gefördert.

Die Freunde wollen außerdem eine Band aus der Region der Partnergemeinde Bonnétable auf die Bühne holen. Daran arbeiten sie noch.

Vom 9. bis 11. Juni wird wieder gerockt – das Open Air Festival steht an. Unter anderem mit Imperial State Electric. Insbesondere live komme der erdige Mix aus Powerpop und 70s-Rock gut an, sagen die Ziegelei-Freunde. Mittlerweile sei die Band auch außerhalb Schwedens bekannt.

Der kometenhafte Aufstieg der britischen Bluesrock-Band King King gipfelte in der Auszeichnung für Best Band und Best Album bei den British Blues Awards 2012 und 2013. Ihre Musik variiert facettenreich von Blues über Soul bis zu stampfendem Rock.

„Nach diversen gefeierten Festivalauftritten verbreitete sich der Ruf ihrer elektrisierenden Live-Shows wie ein Lauffeuer in den Fanszenen Europas. Die treibende Kraft hinter King King ist Alan Nimmo, ein virtuoser Frontmann im Schottenrock. Sein brillantes Gitarrenspiel verbindet er mit einer kraftvollen Stimme und hochklassigen Eigenkompositionen“, freuen sich die Twistringer auf den Besuch.

Who Killed Bruce Lee aus dem Libanon sei aktuell eine der besten und spannendsten neuen Bands im internationalen Musikgeschäft. An der Band aus Beirut sei vieles außergewöhnlich, nicht nur ihr Herkunftsland. Die Musik bewege sich irgendwo zwischen Rock, Indie und einer Prise Elektro. Ihre musikalischen Vorbilder reichen von den Beatles bis Led Zeppelin. Hinzu kommen Einflüsse orientalischer Künstler.

