Zerstörung und Vandalismus an der Klosterruine in Heiligenloh

Von: Katharina Schmidt

Trümmer liegen herum, eines der Fenster ist stark beschädigt und eine massive Bank komplett auseinandergelegt: Harald Runge, Vorsitzender des Verkehrs- und Verschönerungsvereins Heiligenloh, zeigt das Ausmaß der Zerstörung. © Katharina Schmidt

„Wie viele Stunden haben wir da reingesteckt...“ Harald Runge, Vorsitzender des Verkehrs- und Verschönerungsverein Heiligenloh, steht kopfschüttelnd in der „Klosterruine vor dem Fang“. Vor rund einem Jahr haben Ehrenamtliche den Rastplatz in Anlehnung an die Sage „Der Fang bei Heiligenloh“ mit viel Herzblut aufgebaut. Nun haben unbekannte Vandalen Teile davon kaputt geschlagen.

Heiligenloh – Die vier mal vier Meter große „Ruine“ steht kurz vor dem Heiligenloher Ortseingang an der Kreisstraße, von Ellinghausen kommend. Der oder die Täter haben sich offenbar zunächst an der Mauer zu schaffen gemacht und anschließend einzelne Ziegel genutzt, um die gotischen Fenster zu beschädigen. Aus einem ist ein faustgroßes Stück herausgebrochen, auf den anderen Fenstern sind zum Glück nur leichte Spuren erkennbar. Eine von drei massiven – und dementsprechend schweren – Bänken wurde umgeschmissen und liegt nun in Einzelteilen zwischen den Mauer-Trümmern.

Der Rastplatz steht kurz vor dem Ortseingang an der Kreisstraße von Ellinghausen kommend. © Katharina Schmidt

Ein Nachbar hat die Schäden am Dienstagabend entdeckt und den Verkehrs- und Verschönerungsverein informiert. Die Polizei war vor Ort, eine Anzeige wurde gestellt.

Rund 10 000 Euro hat die Gestaltung des Rastplatzes gekostet. Die finanzielle Umsetzung gelang dank Spenderinnen und Spendern, Förderung vom Landkreis und den Mitteln des Vereins. Hinzu kam all das ehrenamtliche Engagement. „Traurig, dass man davor keinen Respekt hat. Das ist unbegreiflich“, findet Runge.

Die Reparatur des kaputten Fensters wird vermutlich aufwendig sein. Ein großes Stück fehlt. © Katharina Schmidt

Die Reparaturen werden laut Schätzungen des Vereins rund 1500 Euro kosten – „falls wir damit hinkommen“, so der Vorsitzende.

Geplant ist, die Lücke im Fenster sorgfältig Schicht für Schicht zu füllen. Ob es jemals wieder so schön sein wird wie vor dem Vandalismus-Vorfall, ist fraglich.

Die Fenster wurden damals ganz aus Süddeutschland geordert. Auch die kaputten Steine kann der Verein nicht mal eben im Baumarkt um die Ecke nachkaufen. Sie stammen aus Marhorst von einem alten Abbruchhaus und sind locker 150 Jahre alt.

Diesen kleinen Kerl wollten die Vandalen offenbar auch beschädigen. © Katharina Schmidt

Seitdem der Verkehrs- und Verschönerungsverein den Rastplatz eingeweiht hat, halten dort viele Radfahrer. „Es wird ganz gut angenommen“, erklärt Runge. Umso trauriger, dass die Klosterruine nun dermaßen beschädigt worden ist.

Bereits vor rund zwei Wochen gab es einen Vandalismus-Fall in Heiligenloh: Unbekannte hatten das Bushaltestellenhäuschen mit Hundekot beschmiert. In Twistringen an der Theodor-Storm-Straße wurde zudem (wir berichteten) ein massiver Grill auf einem ehemaligen Spielplatz demoliert. Auch im Reisegarten kam es zuletzt zu einem Vorfall.

Ein Ansatz der Stadt, um das Vandalismus-Problem in den Griff zu kriegen, ist eine mögliche Satzung, die Regeln für öffentliche Plätze festschreibt – und auch die Konsequenzen bei Verstößen. Solch eine Satzung soll Thema in der nächsten Sitzung des zuständigen Fachausschusses sein.

Die Sage: Der Fang „Der Fang“ heißt das Gebiet hinter der Heiligenloher Grundschule, das zur Beeke hin abfällt. Dort sollen einer Sage nach Mönche einst ein Kloster errichtet haben. Aus Dankbarkeit für das, was sie fischen und ernten konnten, beschlossen sie, den schwersten Hecht jedes Fangs zurück in die Beeke zu geben. Irgendwann aber, unter einem neuen Abt, gaben sie den Brauch auf und gönnten sich das Beste vom Besten selbst. Die Folge: „Der bis dahin Segen spendende Regen ließ in gewaltigen Güssen die Beeke zum Ungeheuer anschwellen, den fruchtbaren Acker aufschwemmen und in wenigen Augenblicken Mauern und Mönche im Schlamm versaufen.“ So steht es in der Sage. Noch die Generation vor uns soll in den Nebenschwaden, die im Herbst über der Beeke stehen, die Seelen der schuldig gewordenen Mönche gesehen habe.

Die 2021 in Anlehnung an die Sage gebaute „Klosterruine vor dem Fang“ in Heiligenloh soll den Eingangsbereich des Klosters, das in der Sage vorkommt, darstellen. Eine Infotafel erzählt die komplette Geschichte und zeigt Parallelen zur heutigen Zeit auf. Die Tafel erinnert daran, den Respekt vor der Natur zu wahren. cw/ks