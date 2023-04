Pferd von Twistringer Zuchthof glänzt bei einem der wichtigsten Dressurturniere der Welt

+ © Privat Ein super Team: Nanna Skodborg Merrald mit Blue Hors Zepter. © Privat

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Katharina Schmidt schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Die Dänin Nanna Skodborg Merrald holte beim Weltcup-Finale im Dressurreiten in Omaha (USA, Nebraska) den zweiten Platz. Das Pferd, mit dem sie diese Glanzleistung schaffte, heißt Blue Hore Zepter. Der Warmblüter kommt ursprünglich vom Twistringer Zuchthof Sieverding.

Twistringen – „Dieses Pferd wirst du noch einmal im Fernsehen sehen!“ Das waren vor mehr als zehn Jahren die Worte von Esben Møller, damals Leiter des dänischen Gestüts Blue Hors, als das Jungpferd Zepter erstmals unter den Sattel kam. Bernhard Sieverding erinnert sich gut daran. Immerhin stammt Zepter von seinem Zuchthof. An einem sonnigen Sommertag 2008 hatte er den Warmblüter nach langen Verhandlungen an das Gestüt verkauft.

Esben Møller sollte recht behalten. Vor wenigen Tagen konnte die ganze Welt im Fernsehen verfolgen, wie die Dänin Nanna Skodborg Merrald beim Weltcup-Finale im Dressurreiten in Omaha (USA, Nebraska) auf Blue Hors Zepter den zweiten Platz holte. Auch Familie Sieverding schaute gebannt zu. Helmut Sieverding, der den erfolgreichen Zuchtbetrieb in Twistringen mit Sohn Bernhard gemeinsam aufgebaut hat, fieberte sogar aus dem Krankenhaus heraus mit.

„Das war eine superharmonische und tolle Vorstellung“, schwärmt Bernhard Sieverding. „Unter jedem Reiter war Blue Hors Zepter sehr gut. Aber diese Reiterin hat das letzte Knöpfchen gefunden. Die haben sich gesucht und gefunden.“

Pferd und Reiterin haben das Zeug zum Traumpaar

Das Weltcup-Finale zählt zu den wichtigsten Dressurturnieren der Welt. Pferd und Reiterin hatten sich erst vier Monate vor dem Wettkampf richtig kennengelernt. Ihr erstes gemeinsames Turnier war das Januar-Weltcup-Turnier in Basel, wo die beiden ein rundum gelungenes Debüt hinlegten. Spätestens bei ihrem Sieg beim Grand Prix anlässlich des Weltcup Neumünster rund einen Monat später wurde dann klar, dass die beiden das „Zeug zum Traumpaar“ haben, wie es Chefredakteur Jan Tönjes in dem Pferdemagazin St. Georg forumulierte.

Zu sehen, wie eines seiner Pferde solche Glanzleistungen ablegt, war für Bernhard Sieverding nicht der einzige Erfolg in letzter Zeit. Vor wenigen Wochen hat ihn das Gestüt Blue Hors mit dem Don-Schufro-Preis als Züchter des Jahres ausgezeichnet.

Blue Hors zählt zu den führenden Hengststationen weltweit und ist das Zuhause einiger der gefragtesten Zuchthengste im Dressursport. Wer sich über das Gestüt informiert, stößt übrigens schnell auf den Markennamen Lego: Die Nachfahren des Spielzeugerfinders Ole Kirk Christiansen haben das Gestüt gegründet.

Auchzeichnung als Züchter des Jahres: Ein Gänsehaut-Moment

Bernhard Sieverding bekam den Don-Schufro-Preis – eine bronzene Statue in Form eines Pferdes – zum Abschluss einer Hengstvorführung in dem dänischen Gestüt überreicht. Währenddessen kamen zwei Pferde auf die Bahn. Darunter auch Blue Hors Zepter. „Das war Gänsehaut ohne Ende“, sagt Sieverding, der zuvor nicht gewusst hatte, welch große Ehre ihn in Dänemark erwartet.

Sein damaliges Pferd Blue Hors Zepter ist inzwischen 15 Jahre alt. „...Und natürlich ein Kandidat für die Olympischen Spiele in Paris“, so der Twistringer Pferdezüchter.

+ In Dänemark wurde Bernhard Sieverding vom Gestüt Blue Hors als Züchter des Jahres ausgezeichnet. © BluE Hors

Apropos Olympia: Pferde vom Zuchthof Sieverding gehen unter anderem an die Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl. Sie war es auch, die beim Weltcup-Finale in Omaha vor Nanna Skodborg Merrald den ersten Platz belegte.

Im Jahr 2021 – wir berichteten damals – gewann Bredow-Werndl mit dem Pferd Ferndinand BB, das ursprünglich aus dem Stall Sieverding kommt, den Grand Prix Spezial beim größten Dressurturnier der Welt in Aachen.