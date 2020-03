Stadt Twistringen will die Zentralklinik: Roter Teppich für drei Standorte

Mörsen, Stelle und Borwede im Fokus

+ Drei Flächen (eingekreist) für den Klinikstandort schlägt die Stadt vor. Karte: Stadt Twistringen

Twistringen - Den angekündigten roten Teppich für den Landkreis hat Bürgermeister Jens Bley ausgerollt und fristgerecht im Namen der Stadt Twistringen drei Standortvorschläge für eine zukünftige Zentralklinik eingereicht. Vorgeschlagen wird eine Freifläche an der B 51 in der Ortschaft Mörsen, ein Areal östlich der Bundesbahnstrecke, an der Steller Straße sowie ein Bereich ebenfalls an der Bundesstraße, beidseitig vor der Ortschaft Borwede, bis zur Kreuzung nach Heiligenloh.