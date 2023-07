Zentralklinik Borwede soll 2028 die ersten Patienten behandeln

Von: Anke Seidel

Eitel Sonnenschein bei (v.l.) Ulrike Tammen, Stephan Maas, Landrat Cord Bockhop und Uwe Lorenz: Digital ist der Bauantrag in der Genehmigungsbehörde eingegangen. © Anke Seidel

Der Landkreis Diepholz hat einen ehrgeizigen Zeitplan für die geplante Zentralklinik in Borwede. Der Bauantrag ist gestellt, 2028 soll das Haus für Patienten öffnen.

Landkreis Diepholz – 2028 soll der erste Patient im Zentralklinikum Borwede behandelt werden, 2030 ein vollständig eingespielter Krankenhausalltag Routine sein: Landrat Cord Bockhop ist zuversichtlich, den ersten Spatenstich für das Haus im Sommer kommenden Jahres setzen zu können. Denn schon jetzt prüft Stephan Maaß als Leiter des Landkreis-Fachdienstes Bauordnung und Städtebau die Baugenehmigung für das zentrale Hospital – digital.

Kreisrätin Ulrike Tammen: „Wir werden unsere kleinen Krankenhäuser hegen und pflegen.“

Auf Papier würden die umfassenden Unterlagen für diese Genehmigung mindestens 35 Aktenordner umfassen, schätzt Klinikverbund-Geschaeftsführer Uwe Lorenz. Mit allen weiteren zu prüfenden Unterlagen womöglich 50, ergänzt der Landrat – und erinnert an den äußerst ambitionierten Zeitplan für das Zentralklinikum. Dessen Bau setzt eine Vielzahl von juristischen Vorgaben, beteiligten Behörden und Entscheidungsträgern voraus – von der Kommune über den Landkreis bis hin zu Bund und Land. Viel zu oft ein langer und steiniger Weg.

Aber in diesem Fall durch ein enges Miteinander der Landesbehörden und des Klinikverbunds in der Planungsphase durchaus zeiteffektiv. Das stellte der Landrat am Donnerstag in einer Pressekonferenz mit Kreisrätin Ulrike Tammen, Fachdienstleiter Stephan Maaß und Klinikverbund-Geschäftsführer Uwe Lorenz klar.

Ist der Landkreis in diesem Fall also mit Blaulicht-Geschwindigkeit unterwegs? Der Landrat schmunzelt und verneint. Man habe sich immer an die geltenden Geschwindigkeiten im Genehmigungsverfahren gehalten, greift er das Bild auf – und betont: „Wir haben eine sehr hohe Energie in den Prozess gegeben. Mit jedem Tag, den wir länger brauchen, haben wir im Personalbereich ein noch größeres Problem.“ Angesichts des Fachkräftemangels in der Pflege und der generellen bundesweiten Lage im Gesundheitswesen stelle sich die Frage: „Welche Abteilung schließt als nächstes – und welches Krankenhaus schließt?“ Die drei Kliniken in Sulingen, Bassum und Diepholz haben bis zum Start des Zentralklinikums in jedem Fall eine Perspektive. „Wir werden unsere kleinen Krankenhäuser hegen und pflegen“, betont Kreisrätin Ulrike Tammen. Aber in der neuen Zentralklinik könnten ganz andere Standards geboten werden. „Vielleicht fährt der Stuhrer oder der Stemweder ja nach Borwede“, zeigt Uwe Lorenz eine Patienten-Perspektive auf.

Warten auf offiziellen Förderbescheid für die Zentralklinik Borwede ‒ 250 Millionen Euro zugesagt

Und stellt unabhängig davon klar, dass aus Zeitgründen alle schon jetzt möglichen Schritte des Bauverfahrens vorbereitet werden. Denn vor dem Start ist eines unabdingbar: Alles hängt davon ab, wann der offizielle Förderbescheid des Landes Niedersachsen eintrifft. Wie bereits berichtet, hat der Krankenhausplanungsausschuss des Landes 250 Millionen Euro für das Zentralklinikum in Borwede zugesagt. Bei Licht besehen fließen davon aber 100 Millionen Euro aus Bundesmitteln. Deshalb muss jetzt das Bundesamt für soziale Sicherung den Inhalt der insgesamt 35 Aktenordner prüfen, der für den Förderantrag in Hannover notwendig war (wir berichteten). Das Ergebnis muss dem Land Niedersachsen zunächst mitgeteilt werden, bevor das gesamte Geld freigegeben werden kann.

Film zur Zentralklinik Die Pläne für die Zentralklinik stehen als Videoanimation zur Verfügung.

Das kostet Zeit. Und genau darum erwartet Uwe Lorenz den offiziellen Förderbescheid erst im kommenden Jahr. „Aber wir bereiten schon Infrastrukturmaßnahmen vor“, berichtet der Klinikverbund-Geschäftsführer – und blickt auf verkehrstechnische Maßnahmen. Auch die Versorgung mit Baustrom sei schon beauftragt und bewilligt.

Wie Stephan Maaß berichtet, ist die ebenso notwendige denkmalrechtliche Genehmigung schon erteilt: Systematisch sollen Fachfirmen das zu bebauende Gelände auf wertvolle archäologische Funde im Boden untersuchen. Bei einer solchen Prospektion war in Syke-Gessel der Goldhort entdeckt worden. Den Auftrag für diese Untersuchungen muss jetzt der Klinikverbund erteilen.

Wie viel Zeit bis zur Erteilung der alles entscheidenden Baugenehmigung vergeht, kann nicht allein das Bauamt beeinflussen. Denn dafür müssen auch die sogenannten Träger öffentlicher Belange gehört werden. Dafür würden zwar gesetzliche Fristen gelten, so Stephan Maaß. Aber in der Praxis würden die oft nicht eingehalten.

Ziel nach der Inbetriebnahme 2028: Schwarze Null

Die Mitarbeiter des Klinikverbunds sind zurzeit mit der Ausführungsplanung des Baus beschäftigt: „Mit unseren Mitarbeitern werden wir Raum für Raum entwickeln und durchgehen“, berichtet Klinikverbund-Geschäftsführer Uwe Lorenz über eine ganz besondere Praxis-Prüfung für einen effektiven und reibungslos funktionierenden Klinikalltag. Eine Mammut-Aufgabe, weil es um 344 Planbetten geht.

Darunter auch die für eine Geburtshilfeabteilung, wie sie es im Landkreis Diepholz schon seit zwölf Jahren nicht mehr gibt. Die Schließung dieser Abteilung hatte damals zu enormen Protesten geführt. Landrat Cord Bockhop kann das nachvollziehen – genauso wie der Kreistag und sein höchstes internes Entscheidungsgremium, der Kreisausschuss. Seit der Schließung vergehe keine Kreisausschuss-Sitzung, in der das Thema Kliniken und Gesundheitsversorgung nicht auf der Tagesordnung stehe, so der Landrat.

Es sind interne Diskussionen, die aber offenbar immer auch zu einem handfesten Ergebnis in Zeiten geführt haben, in denen Krankenhäuser grellrote Zahlen schreiben: Insgesamt 55 Millionen Euro, so der Landrat, habe der Landkreis Diepholz seit 2012 für den Defizitausgleich seiner drei Kliniken gezahlt.

Mit den zugesagten 250 Millionen Euro kann der Landkreis sein Borweder Klinikprojekt nicht realisieren. Denn manche Einrichtungen – wie ein Parkhaus – sind nicht förderfähig. Deshalb gehen Fachleute zurzeit von einer Bausumme von rund 320 Millionen Euro aus.

Und die Betriebskosten? Wenn 2028 das Zentralklinikum seinen Betrieb aufnehmen könnte, dann gehe es zunächst mal um eine „schwarze Null“ in Zeiten des bundesweiten Krankenhaussterbens, so der Landrat.