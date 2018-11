Jan Zelenka ein „Genie auf Augenhöhe mit Bach“

Twistringen - Von Theo Wilke. Nach Jahrhunderten ist der Tscheche Jan Dismas Zelenka in Vergessenheit geraten, obwohl Kritiker ihn als „Genie auf Augenhöhe mit Bach“ loben. Für ein besonderes Konzertereignis in der Twistringer St.-Anna-Kirche hat Kantor Johannes Schäfer nun das seltene Werk „Missa Corporis Dominici“ des Komponisten und Hofmusikers in Dresden ausgegraben. Die vermutlich zum Fronleichnamsfest 1727 entstandene Messe wird nach gut einjähriger Vorbereitung am 25. November (19 Uhr) in der katholischen Kirche aufgeführt.

Bis 1727 hatte Johann Sebastian Bach noch keine Messe aufs Notenblatt gebracht. Aus der Vielzahl von Messen, die im Laufe der Jahrhunderte komponiert worden sind, ragt aber Bachs h-moll-Messe heraus. Er schätzte den böhmischen Barockkomponisten Jan Dismas Zelenka (1679-1745), der in Dresden für Sachsens legendären Kurfürsten August II. (der Starke) und König von Polen-Litauen jedes Jahr eine komplette Messe komponierte. Ohne die gegenseitige Befruchtung zwischen Bach und Zelenka wäre die h-moll-Messe wohl nicht so entstanden, erklärt Kantor Schäfer. Und doch sei der Tscheche in Vergessenheit geraten, seit einiger Zeit aber steige Zelenkas Stern wieder.

Für das Konzertereignis in Twistringen bietet der Förderkreis für Kirchenmusik in Twistringen vier Solisten, den Dekanatschor und das Barockorchester Hamburg auf – auch in diesem Jahr von der Kreissparkasse und der Avacon finanziell unterstützt. Dafür hat sich gestern Elfie Ecker, stellvertretende Vorsitzende des Förderkreises, im Pfarrzentrum bedankt.

„Missa Corporis Dominici“ ausgegraben

„Missa Corporis Dominici“ bedeutet: Messe über den Leib des Herrn. Johannes Schäfer: „Mein Steckenpferd ist, fern ab vom Mainstream unbekannte Werke und Meister wieder zu entdecken.“ Vor einem Jahr hätten trotz anfänglicher Skepsis sogar mehr als 400 Besucher Händels fast vergessenes Oratorium „Joseph“ in St. Anna erlebt und sich am Ende begeistert gezeigt.

Im Internet, so Schäfer, habe er eine 107-seitige Partitur Zelenkas gefunden und von Experten auch die Soli überprüfen lassen. Daraus sei am Ende dann eine 146-seitige und gebundene Partitur für Chor, Solisten und Orchester entstanden. Alle Beteiligten würden seit Monaten ihren Part proben.

Die Missa selbst, die wie eine Ouvertüre ganz mächtig beginnt, dauert etwa 45 Minuten, wird aber gestreckt und an drei Stellen unterbrochen. Schäfer: „Der zweite Meister des Abends ist Zelenkas Zeitgenosse Johann Friedrich Fasch.“ Dessen „Laudate pueri“, „Magnificat“ und ein instrumentales „Cantabile“ sollen „in ihrer frischen, fast tänzerischen Art mit den oft wuchtigen Zelenka-Sätzen kontrastieren“.

Wie geschaffen für dieses Unternehmen sei das dafür gewonnene Solisten-Quartett (Sandra Batkowski, Tobias Hechler, Keunhyung Lee und Matthias Gerchen) – höchst sensible Experten im Umgang mit solch außergewöhnlicher Musik. Ebenso wichtig seien der Dekanatschor und das Hamburger Barock-Orchester mit Gesine Hildebrandt. Letztere seien schon „Feuer und Flamme, wenn sie etwas so seltenes unter den Bogen bekommen“, weiß Johannes Schäfer.

Der noch auf dem Plakat und den Flyern genannte Tenor Knut Paulus musste vor Kurzem absagen. Für ihn springt der Südkoreaner Keunhyung Lee ein, empfohlen vom NDR. Dort gehört der 33-Jährige seit 2014 zum Chor. Lee fühlt sich auch im Konzertfach zu Hause. Er sang 2008 unter anderem das Tenor-Solo in Beethovens Neunter und war Solist bei der Operngala La Traviata an der Universität in Seoul.

Der in Twistringen schon mehrfach gefeierte Bass Matthias Gerchen aus Bremen bringt den Tübinger Countertenor Tobias Hechler mit, der an der Bremer Hochschule für Künste studiert hat. Hechler übernahm im Frühjahr am Theater Osnabrück den Part des Apollo in Mozarts „Apollo und Hyazinthus“. Zuvor sang er in Baden-Baden den Siamkater und die Ballettratte in der Kinderoper „Katze Ivanka“.

Sandra Batkowski singt seit ihrem vierten Lebensjahr. 1979 in Kassel geboren, lebt die Unternehmerfrau und Sopranistin mit ihrer Familie in Everswinkel, leitet unter anderem Chöre und Chorprojekte.

Karten für den 25. November gibt es im Vorverkauf für 18 Euro (ermäßigt 16 Euro) bei den Kreissparkassen in Twistringen und Syke, im Twistringer Rathaus sowie bei Borchers Reisen. An der Abendkasse kosten die Tickets 20 Euro (Kinder, Jugendliche, Azubis und Studenten zahlen 10 Euro.