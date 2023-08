Werner Brückner ist ein Zeitzeuge der Ziegelei in Twistringen

Von: Katharina Schmidt

Zeitzeuge Werner Brückner. © -

Wenn die Alte Ziegelei sprechen könnte, dann hätte sie sicherlich viel zu erzählen. Davon, wie in Twistringen einst Ton gebrannt wurde. Wie die großen Motoren ratterten. Und wie ein lautes Hupen den Feierabend einläutete. Das Industriedenkmal kann zwar nicht davon berichten – aber Werner Brückner kann es. Er hat früher in der Ziegelei gearbeitet. Heute gibt er sein Wissen bei Gästeführungen weiter.

Twistringen – „Wenn ich hier herkomme, ist es, als wenn ich wieder auf die Arbeit komme.“ Werner Brückner sitzt vor der Alten Ziegelei in Twistringen und lässt seinen Blick umherschweifen. Von 1976 bis 1984 waren die riesigen Hallen sein Arbeitsplatz. Als Betriebsschlosser kannte er die technischen Vorgänge in- und auswendig. „Ich habe sämtliche Reparaturen übernommen“, erinnert sich der 74-jährige Bassumer.

Seit 1992 ist der Brennofen aus. „Es machte eine Ziegelei nach der anderen dicht“, erzählt Brückner. Mit Ton zu arbeiten, habe sich nicht mehr gelohnt. „Vieles wurde hier damals weggerissen. Aus heutiger Sicht ist das schade.“

Werner Brückner früher in der Twistringer Ziegelei – mit Weihnachtsbaum. © -

Vieles ist weg, aber längst nicht alles. Hinter Metalltoren liegen zum Beispiel noch die 20 schmalen Kammern, in denen der Ton getrocknet wurde, mithilfe von Heißluft. Bei einem Streifzug durch die Ziegelei streicht Brückner mit der Hand über eines der Tore. „Die habe ich noch gestrichen. Das ist extra feuerfeste Farbe.“

Bevor der Ton getrocknet werden konnte, musste er in Form gebracht werden. Das geschah in der Pressenhalle. Diese dient heute als Veranstaltungshalle, zum Beispiel für die legendären Konzerte von den Freunden der Alten Ziegelei. Werner Brückner lässt keines aus.

Unter dem Boden, auf dem regelmäßig Musikfans tanzen und springen, verbergen sich noch Laufschienen, weiß der Bassumer. Die Presse selbst steht gut sichtbar inmitten der Halle. Die wuchtige Maschine erinnert ein bisschen an einen Fleischwolf, mit dem man Spritzgebäck in Form bringt. Nur viel größer. Und ohne Handkurbel. Außerdem kamen statt Keksen am Ende Tonrohre, Kabelhauben, Flaschenformziegel und andere Tonwaren heraus. „Es gab verschiedene Mundstücke, je nachdem, was man pressen wolle“, erklärt Werner Brückner.

Die Presse heute, inmitten der Veranstaltungshalle... © -

.... und damals, während der Produktion. © -

Die Presse ist für ihn eine alte Bekannte: „Dieses Aufgeschweißte, das hab ich damals gemacht...“

Ton reibt. Brückner musste daher häufig Verschleißteile auswechseln. Darüber hinaus schmierte er Maschinen und Förderbänder ab, schmiedete an der Feueresse oder dichtete die Saugpumpe zur Tonkuhle ab. Was eben so an Arbeit anfiel. Als Betriebsschlosser erledigte er oft bis in die Nacht Reparaturen, wenn die anderen Feierabend hatten. Schließlich musste der Betrieb am nächsten Tag weiterlaufen.

„Morgens musste ich aber trotzdem wieder pünktlich da sein. Da musste der Motor angelassen werden“, erzählt er. Zur betriebseigenen Stromversorgung gab es seinerzeit drei Dieselmotoren. Neben Diesel wurden sie auch mit Heiz- oder Teeröl betrieben. Nachts reichte der Zweizylinder, tagsüber musste entweder der Vierzylinder oder der Sechszylinder ran.

Der Motorenraum ist heute einer der wohl imposantesten Räume in der Ziegelei. In der Mitte steht der Zweizylinder-Motor mit seinem mannshohen Schwungrad. Daneben: eine Dampfmaschine, ein Relikt aus noch früheren Zeiten.

Laut muss es gewesen sein in diesem Raum... „Und ob“, bestätigt Brückner. Apropos laut: Die Motoren wurden mit Druckluft angelassen. An dem Druckluftkessel war als kleines Extra eine Hupe angebracht. Durch das Hupen mit Druckluft kündigte Brückner den Arbeitsanfang, die Pausen und den Feierabend an. Das Signal war weithin hörbar. Selbst die Menschen in der Umgebung der Ziegelei orientierten sich daran.

Den Motor musste Werner Brückner morgens anlassen. Dazu war die richtige Einstellung der Kolben wichtig. © KÖNEMANN

In jenen Tagen arbeiteten noch um die 20 Mitarbeiter in der Ziegelei, zu Höchstzeiten waren es zwei- bis dreimal so viele. Die große Zeit der Ziegeleien neigte sich bereits ihrem Ende entgegen.

Als die Arbeit immer weniger wurde, wechselte Werner Brückner zur Firma Syker Blechwaren. Ganz losgelassen hat ihn die Twistringer Ziegelei aber nie. In Skizzen hat er rekonstruiert, wo welche Maschine, welches Förderband war. „Das ist Industriegeschichte. Historik. Mir ist es wichtig, das Wissen zu bewahren“, sagt er.

Zu bewahren und weiterzugeben. Das macht er zusammen mit der Gästeführerin Christine Nick bei Touren durch die Ziegelei – das nächste Mal beim Tag des offenen Denkmals am 10. September. Nähere Infos zum Programm folgen.

Von Katharina Könemann