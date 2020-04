GUT zeigt, was noch geht

Portal für Twistringer Betriebe / Mehr als 20 Anbieter seit gestern gelistet

+ Hilfen für Betriebe und Kunden: Die GUT hat das neue Portal freigeschaltet.

Twistringen - Von Theo Wilke. Das Frühlingsfest sollte am Sonntag eigentlich, wie in den Vorjahren, das neue Eventjahr in Twistringen eröffnen. Die Corona-Pandemie verhindert das und zurzeit so gut wie alles im öffentlich-sozialen Raum. Deshalb hat die GUT, Gemeinschaft der Unternehmen in Twistringen, ein besonderes Portal im Internet freigeschaltet, mit wichtigen Infos. Das Motto: „Die Twistringer Unternehmen sind weiterhin für euch da.“