Bernhard Buschmann, Jalall Agam Sino und Massud Hassan verschönern die Fassade der Kirche

Twistringen - Aufmerksame Gottesdienstbesucher und Passanten konnten vor Kurzem beobachten, dass drei fleißige Männer an der Außenfassade der St.-Anna-Kirche arbeiteten. Bei den Handwerkern handelte es sich nicht um Mitarbeiter einer Fachfirma, sondern um Ehrenamtliche. Initiator Bernhard Buschmann, Jalall Agam Sino und Massud Hassan investierten insgesamt 60 Stunden, um das äußere Bild des Gotteshauses zu verschönern.

„Seit einiger Zeit schon habe ich gedacht, dass der äußere Eindruck der Pfarrkirche aufgefrischt werden könnte“, sagt Bernhard Buschmann. Er suchte das Gespräch mit Pastor Arnold Kuiter, der mit Buschmanns Anliegen sofort einverstanden war.

Die Planungen begannen, und schnell war dem Geschäftsmann klar, dass er diese Aufgaben nicht alleine übernehmen kann. So sprach er seine Nachbarn Jalall Agam Sino aus Syrien und Massud Hassan aus dem Irak an, ob sie Lust hätten, ihm zu helfen. Beide sagten sofort zu. „Wir wollen damit ein Zeichen der Solidarität und der Verbundenheit mit unserem neuen Wohnort setzen“, so die fleißigen Handwerker.

Buschmann sprach mit Andree Meyer, Betreiber der „Domschänke“, ob dieser Strom und Wasser zur Verfügung stellen könnte. Wieder gab es ein sofortiges „Ja“. Christian Wiese vom ortsansässigen Fliesenmarkt beriet ihn hinsichtlich der Sanierung der Sandsteinstufen und spendete kurzerhand das benötigte Material.

Drei Männer verschiedener Konfession arbeiteten zusammen

Und so begannen ein Christ, ein Moslem und ein Jeside gemeinsam in ihrer Freizeit mit den teils aufwendigen Arbeiten. Buschmann: „Wir haben den Feldsteinsockel, die Treppen zu den Kircheneingängen und die roten Backsteinklinker von Algenbesatz und Schmutz gereinigt und das Kraut an den Kirchenmauern entfernt.“

Danach frästen sie die Fugen der Sandsteinplatten aus, verfugten diese neu und trugen eine Imprägnierung auf, um die Platten vor schneller Neuverschmutzung zu schützen. Die Treppengeländer, die Türrahmen und die Standleuchten erhielten nach dem Abschleifen einen neuen Anstrich. Damit in der dunklen Jahreszeit der Vorplatz zu den Seiteneingängen besser beleuchtet und somit sicherer wird, baute das Trio LED-Leuchten in den Giebeln der Eingangsbereiche ein.

Der Lohn für die Ehrenamtlichen: „Das gute Gefühl und auch etwas Stolz, für Twistringen einen kleinen Beitrag zur Verschönerung beigetragen zu haben.“ - sn