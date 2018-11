US-Film „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“ im Twistringer Cinema

Twistringen - Im Rahmen des „Internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen“ bieten Heike Harms, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Twistringen, der SoVD Kreisverband Diepholz und das Frauen- und Kinderschutzhaus einen besonderen Film in Kooperation mit Cinema-Betreiber Holger Glandorf an: „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“.

Am Montag, 26. November, startet die Aktion an der Bahnhofstraße um 17.30 Uhr mit einem kleinen Snack und einem Informationsaustausch. Der Film läuft ab 18 Uhr.

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Zum Filminhalt: Mildred Hayes lässt an einer Landstraße in der Nähe des beschaulichen Ebbing großformatige Werbeplakate anbringen. In großen schwarzen Buchstaben auf rotem Grund sind Sätze wie „Vergewaltigt beim Sterben“, „Immer noch keine Verhaftungen“ und „Wie kommt es, Chief Willboughy?“ zu lesen. Sieben Monate zuvor war Mildreds Tochter Angela in der Nähe ihres Elternhauses vergewaltigt, ermordet und verbrannt worden. Und keine Spur vom Täter. Mit der Plakataktion will sie die Polizei zum Handeln zwingen. Auch ein Fernsehsender wird auf die ungewöhnliche Aktion aufmerksam. Mildred hat eigene Vorstellungen, wie der Sheriff bei der Suche nach dem Täter vorgehen soll.

Das Eintrittsgeld (fünf Euro) ist für das Frauen- und Kinderschutzhaus in Diepholz vorgesehen. Weitere Infos geben Lisa Schmidt unter 04271/ 1590 und Heike Harms unter 04243/ 413106.

„Die Themen häusliche Gewalt, sexueller Missbrauch und auch Vergewaltigung sind immer wieder für Frauen und Mädchen Realität. In jedem einzelnen Fall gilt es, ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen setzen. Zum Tag gegen Gewalt an Frauen möchten wir Frauen ermutigen, sich aus der Gewaltspirale zu lösen, sich Hilfe und Unterstützung zu holen und Nichtbetroffene zum Hinschauen motivieren“, so Harms.

Zum internationalen Tag wird auch die Fahne von Terres des Femmes „Nein zu Gewalt an Frauen – frei leben ohne Gewalt“ vor dem Rathaus gehisst.

