„Moin! Jo, nützt ja nix“: Yared Dibaba musiziert und sabbelt im Twistringer Hochzeitswald

Im Twistringer Hochzeitswald unterhält Yared Dibaba die Besucher mit Musik und Gesabbel. Bei einer Choreografie geben die Gäste am Ende der Veranstaltung ihre Zurückhaltung auf.

Twistringen – Dibaba un Twustern – dat passt! Auch wenn an der Ekstase noch etwas gearbeitet werden muss, für die norddeutsche Variante reichte es schon mal. Rund 250 Besucher waren am Freitagabend gekommen, um Yared Dibaba und die Schlickrutscher auf der Bühne im Twistringer Hochzeitswald zu erleben. Sie kamen offensichtlich auf ihre Kosten. Die Mischung aus Gesabbel und Musik kam beim überwiegend älteren Publikum an.

Yared Dibaba gibt Nachhilfe in Plattdeutsch

Der aus Funk und Fernsehen bekannte Moderator, Entertainer und seit einiger Zeit auch Sänger Yared Dibaba warb auch in Twistringen einmal mehr für die plattdeutsche Sprache, die er wie eine zweite Muttersprache beherrscht. Wobei er feststellen musste, dass selbst in der norddeutschen Tiefebene nicht jeder dieser Sprache mächtig ist. Für eine Teilnehmerin gab es etwas Nachhilfe. Dibaba zeigte sich davon überzeugt, dass man mit den fünf Worten „Moin! Jo, nützt ja nix“ eine gepflegte Konversation betreiben kann. Nachdem sein „Opfer“ diese Worte verinnerlicht hatte, bewies er seine Behauptung durch gezielte Fragestellung.

Und dann gabes ja auch noch die Musik. Wer beim Namen „Schlickrutscher“ Shantys erwartete, kam erst ganz am Schluss bei den Zugaben zu seinem Recht. Da sangen dann alle gemeinsam „An der Nordseeküste“, vom „drunken Sailor“ und „In Twustern segt man tschüß“. Zuvor hatten Dibaba und seine Musiker Popmusik mit plattdeutschen Texten vorgetragen. Eigene Texte wechselten mit umgedichteten Evergreens. „Aber bitte mit Sahne“ von Udo Jürgens hieß bei Dibaba beispielsweise „Krawall und Remmidemmi“.

Die Stimmung war von Beginn an gut. Dibaba forderte auch immer wieder zum Mitsingen auf, was die Twistringer bei bekannten Melodien auch gerne taten. Der Abstand zwischen Bühne und Publikum schien ihm anfangs etwas zu groß. Er forderte mehrfach dazu auf, zur Musik auch vor die Bühne zu kommen und zu tanzen. Bis auf einzelne Teilnehmer zierten die Twistringer sich allerdings. Er selbst hatte kein Problem, den Besuchern näherzukommen.

Bürgermeister Jens Bley hat das Goldene Buch der Stadt dabei

Dibaba verließ immer mal wieder die Bühne und begab sich zwischen die Besucher, denen er auch schon mal das Mikro hinhielt. Erst, als er zum Schluss der Veranstaltung anbot, eine Choreografie mit dem Publikum einzustudieren, klappte es auch mit der aktiven Beteiligung. Der Platz vor der Bühne war plötzlich gut gefüllt, und alle bewegten sich im Rhythmus, den er auf der Bühne vorgab. In der Pause bewies auch Twistringens Bürgermeister Jens Bley, dass er der plattdeutschen Sprache mächtig ist. Er hatte das Goldene Buch der Stadt mitgebracht und bat den Künstler, sich darin zu verewigen. Es gelang ihm dabei im Gespräch mit Yared Dibaba sogar, nicht einmal ins Hochdeutsche abzugleiten. Respekt!

Andree Buschmann hatte schon den ersten Auftritt von Dibaba vor acht Jahren im Gymnasium erlebt. „Damals hat er noch mehr gesabbelt und weniger gesungen“, wusste er zu berichten, obwohl das Gesabbel auch am Freitag nicht zu kurz kam. Das Publikum erfuhr beispielsweise, warum er vom WDR die Moderation für eine Aufklärungssendung angeboten bekommen hatte – er könne wegen seiner Hautfarbe nicht rot werden. Oder dass er ostafrikanisches Platt von seinem Großvater in Äthiopien gelernt habe. Grünkohl kenne er angeblich auch bereits aus Afrika. Dort werde er allerdings das ganze Jahr gegessen und nicht, wie hier, erst nach dem ersten Frost. „Warte in Afrika mal auf Frost“, bemerkte er dazu zur Freude der Gäste.

Dem Twistringer Kulturverein Kurt ist es wieder einmal gelungen, einen bekannten Künstler nach Twistringen zu holen, der etwas zu bieten hatte. Gute hausgemachte Unterhaltung, für die man gerne einmal das häusliche Sofa verlässt.

Vorstandsmitglied Sabine Nölker zeigte sich denn auch begeistert, als sie den Musikern zum Abschluss dankte. „Ich hoffe, ihr kommt wieder“, gab sie ihnen mit auf den Weg.