Work-outs und Cyber-Fitness fürs Zuhause

Twistringen - Von Theo Wilke. Wo eigentlich Menschen trainieren und schwitzen, sorgt die Corona-Pandemie für gähnende Leere: Im Twistringer aktiv & vital, Zentrum für Ernährung, Gesundheitssport und Erholung an der Industriestraße, bewegt sich trotzdem etwas. „Wir nutzen die Zeit, um unsere Studios in Twistringen und Goldenstedt zu sanieren und hoffen, dass es sehr bald wieder losgehen kann, denn Bewegung und Muskeltraining sind wichtig“, betont Betreiber Frank Hömer.

Solange das Zentrum geschlossen ist, bieten Hömer, seine Ehefrau Christina sowie das Team des Studios den Mitgliedern über die Homepage, auf Facebook und Instagram Workouts und Ernährungstipps für zu Hause an. „Diese werden von unseren Trainern meistens im Homeoffice fertiggestellt. Von einem Gerätelieferanten wird das Work-out des Tages täglich neu präsentiert“, erklärt Frank Hömer auf Nachfrage.

Außerdem haben Mitglieder die Möglichkeit, sich Kleingeräte auszuleihen. Bislang nahmen dieses Angebot 95 Trainierende an. Das Studio bietet zudem einen Cyberfitness-Zugang an. Sportler, die dieses Angebot wahrnehmen wollen, „bitten wir um eine kurze E-Mail an buero@aktiv-vital-zentrum.de“. Zurzeit wird eine neue Trainingssoftware mit einer Studio-App eingerichtet, über die das Hömer-Team individuell jedes Mitglied betreuen kann. Die Trainer haben sich inzwischen gegenseitig in Kleingruppen geschult und ausgetauscht.

Frank Hömer betont, dass das Unternehmen nicht nur Verbesserungen an der Infrastruktur vornimmt: „Wir arbeiten nicht nur im Studio und sanieren beziehungsweise bringen es auf Vordermann, sondern auch am Unternehmen, indem wir Qualitätstools und Kriterien für die Zukunft ausarbeiten und absprechen.“ Schließlich würde man sich mit knapp 3 000 Kollegen regelmäßig über Telefon- und Videokonferenzen austauschen und schulen, fügt der Twistringer Geschäftsmann hinzu.

Mehrere Räume an der Industriestraße, etwa der für Kurz- und Langhantelbereich sowie die Herrenumkleide und die Durchgangsflure, haben einen neuen Farbanstrich bekommen. Das Team hat die Saunakabinen ausgebaut, abgeschliffen und desinfiziert. Maik Wilkens, der im aktiv & vital sein duales Studium absolviert, hilft beim Sanieren und Desinfizieren der Saunakabinen.

Die Toiletten werden noch gestrichen, auch der Bistrobereich. Der Kursbereich werde ausgebessert und alle Geräte gewartet, so Hömer.

Der Rehasport soll – möglichst bereits zur Wiedereröffnung – neu organisiert werden. Im Bereich Firmenfitness will sich das Studio neu aufstellen, um die Qualität zu verbessern. Außerdem werden die Handdesinfektionsstellen aufgestockt.

Informieren

www.aktiv-vital-zentrum.de