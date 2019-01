Woodwind & Steel kommen am 26. Januar nach Twistringen

Einen außergewöhnlichen Abend mit Songs, Jigs und Reels aus Irland und Schottland verspricht die Gruppe Woodwind & Steel.

Am 26. Januar gastieren die Musiker um 20 Uhr im Hotel Zur Börse in Twistringen. Tickets gibt es im Vorverkauf für 22 Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühr oder an der Abendkasse.

Woodwind & Steel ist eine der erfolgreichsten Formationen unter den Irish Folk Bands in Deutschland. Leichtfüßig vorgetragene Balladen wechseln mit rasanten, mitreißenden Jigs, Reels und Polkas, bei denen die Füße nicht mehr stillstehen können. Fünf Flöten, von der kleinen Tin-Whistle bis zur großen Irish-Wooden-Flute, Bodhran und Akkordeon, dazu vier Gitarren und zwei bezaubernde Stimmen bilden den Pool für dieses Live-Erlebnis.

Tickes sind erhältlich in den Geschäftsstellen der Mediengruppe Kreiszeitung, im Hotel Zur Börse sowie bei Borchers Reisen in Twistringen und bei Papier & Tinte in Bassum.

Weitere Infos: www.woodwind-steel.de