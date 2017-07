Simon Hammann übergibt Königsamt an Philip Sander

Twistringen - Von Marvin Köhnken. Eine Stadt feiert ihren König: Philip Sander regiert als Philip I. im kommenden Jahr die Schützen in Twistringen. Im Königschießen setzte sich der 33-Jährige gegen Uwe Beuke durch und ließ sich anschließend gebührend von seinen Vereinskameraden feiern.

Einige Konkurrenten hatte der Unternehmer bereits vor dem Schießen hinter sich gelassen. Zu fest hatten sie die Tage zuvor gefeiert. Ein König aber muss ein gutes Durchhaltevermögen haben.

Lange stand es beim Schießen 16 zu 16 zwischen Sander und dem späteren Zweitplatzierten Uwe Beuke, doch keinem der Konkurrenten im Schießstand gelang es, die beiden zu überflügeln.

„Klar sind 16 Punkte eine geringe Zahl“, gestand die neue Majestät freimütig. „Die Offiziere waren sich sicher, so einen spannenden Wettbewerb noch nicht erlebt zu haben“, sagte Philip I. kurz nach seinem Erfolg.

Zur Königin wählte Sander nicht ohne Hintergedanken Melanie Sieverding: Immerhin ist er nicht nur der Patenonkel ihres Sohnes, sondern auch sehr gut mit ihrem Ehemann befreundet.

766 Mitglieder Stand Montag

Als Philip seine Auserwählte kurz nach halb elf bei anrief, habe sie erst einmal mit ihren Emotionen gekämpft. „Sie stotterte und wollte erst gar nicht rangehen, so kenne ich sie sonst gar nicht“, verriet der neue König kurz vor dem Zusammentreffen mit Königin Melanie.

Privat hat sich Philip Sander vor vier Jahren als Kaminbauer selbstständig gemacht. Als stellvertretender Führer der 1. Kompanie hatte sich der neue König im Vorfeld des Schießens fest vorgenommen, den Titel am prestigeträchtigen 90. Geburtstag in die eigenen Reihen zu holen. „Die 1. Kompanie musste mal wieder vorgeholt werden“, sagte er nicht ohne Stolz. Im vergangenen Jahr sei er bereits zum Spaß beim Königsschießen dabei gewesen. „Das lief gar nicht so schlecht, und so entstand die Idee, es in diesem Jahr ersthaft zu versuchen.“

Auch Vorgänger Simon Hammann war dieser Ehrgeiz aufgefallen. „Du wolltest es wirklich, und Du hast es geschafft“, betonte der scheidende König bei seiner Abschiedsrede. Sagte es und wäre fast mitsamt der Königskette zurück an seinen Platz entschwunden, hätte der Vereinsvorsitzende André Meyer ihn nicht zur Ordnung gerufen und den Schmuck eingefordert.

Bei den Kindern holte Anton Stöver, die Königswürde. Im dritten Anlauf setzte der 11-Jährige sich gegen elf Konkurrenten durch. In der Jugend siegte Niklas Bavendiek, neuer Jugendschützenkönig wurde Christian Meyer.

Insgesamt haben – Stand gestern – 766 Vereinmitglieder im kommenden Jahr die Chance, es den neuen Majestäten nachzutun. „Wir eilen jetzt der 800 entgegen. Ich glaube, da wollen wir nicht zu viel“, sagte André Meyer nach der Auslosung des 750. Mitglieds. Eine Auszeichnung, die sich der Diepholzer Marcel Scharrelmann ans Revers heften kann und sich dazu hinreißen ließ, das Fest der Twistringer noch vor das der eigenen Schützenbrüder zu stellen. Wie diese das aufgenommen haben, ist bisher nicht überliefert.