Wolfgang Knickmann und sein Partykeller: Die erste Fete im Untergrund

Twistringen - Von Theo Wilke. Die Hausglocke am Ginsterweg läutet. Die Tür öffnet sich. Fröhlich begrüßt von Wolfgang Knickmann, führt uns der Weg gleich ein paar Treppenstufen hinab in den Untergrund. An den Wänden hängen erste Erinnerungen an einstige Feten und Freizeittreffs. Der Twistringer öffnet eine Tür und zeigt stolz auf seinen gemütlichen Partykeller von 1981 – mit Strohmatten an der Decke, mit einem gemauerten Tresen, Barhockern, zig Konzert-Tickets an der Pinnwand und Platz zum Feiern.

Wo andere längst aufgegeben haben, hat sich Wolfgang Knickmann das „Party-Feeling“ bewahrt. „Als wir hier neu gebaut haben, war dieser Raum das Wichtigste für mich. Den Partykeller habe ich zuerst geplant“, lacht der 65-Jährige. Und begeistert erzählt er dann von seiner aufregenden Jugendzeit. Aus gutem Grund: An der Bremer Straße aufgewachsen, hatten die Eltern seines Freundes an der Bahnhofstraße bereits einen Partykeller. Sogar mit einer alten Musiktruhe. „Da haben wir die erste Fete gefeiert, mit ersten Mädchen-Bekanntschaften.“ Das sei die Zeit Ende der 1960er- bis Mitte der 1970er-Jahre gewesen. „Gott sei Dank habe wir diese Zeit mitgemacht“, sagt Knickmann.

Es ist auch die Zeit, in der Jugendliche den „Alten“ in der Stadt ein Dorn im Auge sind und besorgte Eltern auf die sogenannten „Kellerkinder“ unter Landwirt Bellersens einstigem Schweinestall an der Bremer Straße schimpfen.

+ Wolfgang Knickmann mit Fotografin Janine Meyer, die der einstigen Partykeller-Zeit nachspürt. © Wilke

Wolfgang Knickmann ist damals noch Mittelschüler. Die Rolling Stones bringen den späteren Welthit „Satisfaction“. „Da habe ich mir auch erste Gedanken gemacht.“ Schlager sind nicht sein Ding. An der Pinnwand zeigt er auf seine erste Deep-Purple-Konzertkarte von 1969. Als 20-Jähriger fährt er mit der Clique morgens spontan zum Festival nach Scheeßel – nur mit Wolldecke, Schlafsack, aber ohne Zelt. Da sind die Hells Angels. „Da hatten wir richtig Muffe, auch nachts, als Chicago spielte“, weiß der Twistringer noch.

Im Ausbesserungswerk der Deutschen Bahn in Bremen-Sebaldsbrück wird Knickmann zum Starkstromelektriker ausgebildet, absolviert Anfang der 1980er-Jahre berufsbegleitend die Meisterschule und bleibt bis 1990. Nach zwei Jahren in der freien Wirtschaft wird Knickmann Betriebsleiter Elektrotechnik bei der AWG in Bassum. Seit 2017 ist er Rentner. In seiner Freizeit sorgt er als Discjockey für Stimmung bei der After-Show-Party in der Alten Ziegelei. In ihm steckt immer noch der Rockmusik-Fan.

Faszination Partykeller - zu Gast in Twistringen Faszination Partykeller - zu Gast in Twistringen

Diese Location ist auch bei der gebürtigen Twistringerin Janine Meyer angesagt. Jahrgang 1985, lebt die studierte Kommunikationsdesignerin seit 2015 als freiberufliche Fotografin in Hamburg. Bei ihrer Suche nach privaten Partykellern ist Meyer auf Wolfgang Knickmann gestoßen und hat seinen Keller im Rahmen ihrer Fotoreportage-Reihe für ein renommiertes deutsches Online-Magazin vorgestellt.

Janine Meyer erinnert sich auch gern an ihre Teenager-Zeit in Twistringen, an regelmäßige Treffen mit Freunden, die einen Partykeller hatten. „Davon gab es früher viele in Twistringen.“

Zu Meyers Freude ist Knickmann ein Zeitzeuge, der heute noch euphorisch über die Partykeller-Zeit spricht. Was die Fotografin überrascht hat: Knickmann nutzt den Partykeller immer noch, etwa für seinen privaten Chor „Sing man tau“, der seit 2010 im 14-tägigen Rhythmus im Kellerraum probt und inzwischen gut 150 Lieder im Repertoire hat. Fast alle sind im Rentenalter und haben bis zu sieben Auftritte im Jahr.

Sohn Tobias – heute in Hamburg als studierter Musiker – hat auch in Papas Keller geprobt. Wolfgang Knickmann und Ehefrau Christa haben den Partyraum oft für Feiern im kleinen Kreis genutzt. Einmal im Jahr spielt dort der Kartenclub von 1978.

+ Erinnerung an Kultkneipe Kaktus (1078-2016).

Bevor der Besuch am Ginsterweg endet, zeigt Wolfgang Knickmann auf den grünen Kaktus aus Pappmaschee in einer Ecke: ein Kunstwerk von Alfred Meyer von der Lebenshilfe in Bassum – eine Erinnerung an die 2016 geschlossene Twistringer Kultkneipe „Kaktus“.