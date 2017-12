Drei leerstehende Wohncontainer durch Feuer zerstört

Twistringen - Drei seit Längerem nicht mehr genutzte Wohncontainer sind am Freitag bei einem Brand zerstört worden. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise zu dem Vorfall.

Die leerstehenden Wohncontainern sind laut einer Mitteilung der Polizei aus am Samstag noch unbekannter Ursache am Freitag gegen 16.45 Uhr in Brand geraten. Die Container befanden sich auf dem Schulgelände Hohe Straße und wurden zuvor als sanitäre Räumlichkeiten genutzt.

Da jene Container seit längerer Zeit leer standen und nicht mehr genutzt worden waren, befanden sich zu diesem Zeitpunkt keine Personen in den Objekten. Die genaue Höhe des Schadens war den Beamten am Samstag noch nicht bekannt. Die Container können jedoch nicht mehr genutzt werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden von der Polizei gebeten, sich mit den Beamten in Syke unter Telefon 04242/969-0 in Verbindung zu setzen.

