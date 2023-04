Woher kommen all die Oster-Namen in Twistringen?

Von: Gregor Hühne

Am Osterfeld pflegen Anwohner den Ostereier-Brauch. © Gregor Hühne

In Twistringen gibt es mehrere österlich klingende Straßennamen. Was hat das mit dem höchsten Fest der Christen zu tun? „Gar nichts!“, stellt Twistringens Stadtarchivleiter Friedrich Kratzsch klar. Der Begriff Oster ist eine altgebräuchliche geografische Orientierung.

Twistringen – Ostern steht vor der Tür. Österlich anklingende Straßennamen hingegen gibt es das ganze Jahr über in Twistringen. Mehrere Straßenzüge in der Stadt tragen ein „Oster“ in ihrem amtlichen Namen. Doch was hat das mit dem höchsten Fest der Christen zu tun?

„Rein gar nichts!“, stellt Twistringens Stadtarchivleiter Friedrich Kratzsch klar. Der Begriff Oster ist eine altgebräuchliche geografische Orientierung und bedeutet lediglich so viel wie in östlicher Richtung (ostwärts). „Mit Ostern hat das nichts zu tun“, so Kratzsch.

Auf Spurensuche mit dem Archivar lüften wir weitere Erkenntnisse hinter Twistringer Straßennamen wie Osterende, Osterheide, Osterkamp, Osterstraße, Osterweg und Am Osterfeld.

Osterende samt Straßenende. © Gregor Hühne

Grundsätzlich gibt es amtliche Straßennamen in alten Städten schon seit einer ganzen Weile. „Im ländlichen Bereich vielleicht erst seit dem 19. Jahrhundert, in der Masse aber später“, schätzt Kratzsch. Vielfach lagen zunächst nichtamtliche Bezeichnungen vor, die später bei der Vergabe von Straßennamen durch kommunale Gremien – zum Teil in abgeänderter Weise – berücksichtigt worden sind, erklärt der Archivar.

Straßennamen können nach alten Flurnamen benannt sein. Häufig dokumentieren sie frühere Gewerke (Mühlenstraße), die Nähe zu Gewässern (Bachstraße) oder landwirtschaftliche Anbauflächen (Feldstraße). Straßenbezeichnungen verweisen laut Kratzsch außerdem auf ortsbildprägende (ehemalige) Objekte und wertgeschätzte oder interessante Personen. Tiernamen, vor allem aber Pflanzennamen, seien gleichfalls beliebt. Burheide im Ortsteil Scharrendorf bedeutet beispielsweise Bauernheide. Dieses Flurstück dürfte von Bauern bis ins 19. Jahrhundert hinein als bäuerlicher Gemeinschaftsbesitz für die Schafhaltung genutzt worden sein.

Die Straßennamen erzählen also zum Teil Geschichten und geben Richtungshinweise. Neben der östlichen Lage, die in den Osterstraßen Wiederklang findet, existiert eine weitere Richtungsangabe: Morgenland.

Ostertreffpunkt nahe der Delme. © Gregor Hühne

Recherchen zeigten, berichtet Kratzsch, dass Morgenland-Bezeichnungen aus der Sicht der Orte, zu denen sie gehören, tatsächlich „gegen Morgen“, also südöstlich Richtung Morgenland (Orient) liegen. Für die Twistringer Straße Im Morgenland gilt diese Feststellung aus Stöttinghäuser als auch aus Twistringer Sicht. Morgen-Bezeichnungen, die sich auf das landwirtschaftliche Flächenmaß beziehen, seien zwar nicht selten, aber hier in der Region nicht gebräuchlich. Kratzsch: „Mit dem Flächenmaß hat das in den Straßennamen hier nichts zu tun.“

Geografische Angaben verweisen auch auf die Höhe – so Im Oberdorf. Leichte Höhenunterschiede in unserem Raum würden laut dem Archivleiter gerne bei einer Bezeichnung berücksichtigt.

Zurück zu den österlichen Namen. Die finden sich ebenfalls in Nachnamen von Twistringer Bürgern wieder. Nordmann, Ostermann oder Österling sind laut Kratzsch nur einige Beispiele dafür.

Über den Ursprung des Wortes Ostern streitet sich die Forschung. Einige sehen eine deutsche Göttin Ostara (Eostra) als Ursprung. Die wohl herrschende Meinung aber interpretiert den Begriff Ostern und den Ostermonat laut Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens als die Bezeichnung der Himmelsgegend des wiederaufgehenden und wachsenden Morgenlichts.

Sachliches über österliche Straßen in Twistringen Osterende – Die am östlichen Rand Twistringens liegende Straße geht von der Osterstraße ab und endet als Sackgasse. Die Namensgebung erfolgte im Jahre 1965. Osterende gehörte schon zu alten Kirchspielzeiten zu einer der vier Nachbarschaften des Kirchorts Twistringen, wo sich alle Örtlichkeiten der mit Oster beginnenden Straßen befinden. Osterkamp – Der Straßenname bezieht sich auf eine ehemalige Flur in östlicher Lage vom Twistringer Ortszentrum gesehen. Osterkamp bildet mit einem Teil der Osterstraße eine Umgehung der Ortsmitte von der Steller Straße bis zur Bremer Straße. Osterstraße – Die Namensgebung beruht auf der östlichen Lage in Twistringen. Die Osterstraße verbindet die Kreis- und Bundesstraßen Steller Straße und Bremer Straße. Osterweg – Der kleine, östlich liegende Weg ist eine von der Osterstraße abgehende Stichstraße Richtung Steller Straße. Früher befanden sich an der Straße Gemulde, Weide und Landwirtschaft. Osterheide – Im Scharrendorfer Teil verläuft die Osterheide bis zur Stöttinghäuser Straße. Osterheide ist gleichzeitig die dort liegende Flur im Osten der Altgemeinde Scharrendorf. Am Osterfeld – Der Straßenname bezieht sich auf ein ehemaliges Feld, welches sich einst am östlichen Rand Twistringens befand.