Kostenlos vor dem Schützenfest: Profis beseitigen Graffiti in Twistringen

Mit Wirbelstrahl gegen illegale Schmiereien

+ © Wilke Die Arbeit von Sven Harzmeier wirkt Wunder: Die Schmiererei verschwindet spurlos. © Wilke

Twistringen - Von Theo Wilke. Peter Lux wirft den Kompressor an, Mitarbeiter Sven Harzmeier schnappt sich den Schlauch und bewegt das Endstück mit der Düse konzentriert und langsam über die beschmierte Fläche an der Twistringer Leichenhalle. Was da mit einem Druck von nur einem Bar auf die Mauersteine trifft, wirkt Wunder: Die Graffiti-Farbe verschwindet. Man Merkt: Hier sind Profis am Werk.