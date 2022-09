Jetzt erst recht! Winnetou-Filmreihe im Twistringer Kino

Von: Katharina Schmidt

Pierre Brice als Winnetou. © Horst Ossinger/dpa

Der Verein Filmtheater Twistringen startet am Freitag eine neue Reihe mit Karl-May-Verfilmungen. Währenddessen kocht die Diskussion um Winnetou hoch.

Twistringen – Jetzt erst recht. Während die Diskussion über den Film- und Romanhelden Winnetou hochkocht, startet der Verein Filmtheater Twistringen eine Winnetou-Serie im Kino an der Bahnhofstraße. Am Freitag, 2. September, geht es los. Um 20 Uhr läuft der Filmklassiker „Winnetou – Teil 1“ aus den 1960er-Jahren. Zwei weitere Vorstellungen folgen am Wochenende.

Vorstandsmitglied Heinz Meyer schwelgt im Gespräch mit der Kreiszeitung in Erinnerungen: „Winnetou 1 war der erste Film, den ich im Kino gesehen habe.“ Auch für den ersten Vorsitzenden Olaf Beuermann war der Häuptling ein Kindheitsheld. „Ich weiß noch, wie ich früher mit der Taschenlampe unter der Bettdecke geschmökert habe und in die Welt von Winnetou und Old Shatterhand abgetaucht bin.“

Der Kinoverein plant diese Reihe schon seit Längerem, ursprünglich sollte sie aber später starten. Angesichts der aktuellen Debatte disponierte der Verein um: Film ab! Mit Abstand von jeweils zwei bis drei Wochen holt er Winnetou-Filme eins bis drei sowie „Der Schatz im Silbersee“ zurück auf die Leinwand.

Winnetou: Rassismus und kulturelle Aneignung?

Kult oder Klischees? Kritiker argumentieren, in der Geschichte um Winnetou würden amerikanische Ur-Einwohner rassistisch und klischeehaft dargestellt. Die Debatte um kulturelle Aneignung nahm Fahrt auf, nachdem Medien darüber berichtet hatten, dass Ravensburger zwei Kinderbücher zum Film „Der junge Häuptling Winnetou“ wieder vom Markt genommen hat. Der Verlag hatte die Entscheidung in einem Instagram-Post mit negativer Kritik begründet, die gezeigt habe, „dass wir mit unseren Winnetou-Titeln die Gefühle anderer verletzt haben“.

Angesichts des ganzen Wirbels schüttelt Heinz Meyer verständnislos den Kopf. „So ein Quatsch.“ Olaf Beuermann ergänzt: „Dann müssten wir ja alle Western verbieten – wo kämen wir denn da hin?“ Auch Pippi Langstrumpf dürfte dann nicht mehr gezeigt werden. Ebenso wie Goethes Faust, führt Olaf Beuermann mit Blick auf Sexismus und Frauenfeindlichkeit aus.

Im Twistringer Kino läuft im regulären Programm derzeit auch der besagte Film „Der kleine Häuptling Winnetou.“ „Das ist so ein wunderschöner Kinderfilm, den sollte sich jeder angucken“, empfiehlt Beuermann.

Leia, Vertreterin der jungen Generation im Verein Filmtheater Twistringen, hat ihn schon gesehen. „Der war richtig gut“, findet sie. Ihre Freundin Tabasom Farazmand nickt. „Eine 10 von 10!“ Leia widerspricht: „Nein, eine 11 von 10!“

Vor dem Winnetou-Plakat: Leia Arnkens, Jugendvertreterin im Verein, und ihre Freundin Tabasom Farazmand. © ks

Der Kinoverein hat sich Ende Juni gegründet und zählt inzwischen 72 Mitglieder. Für die kommenden Monate hat der Vorstand schon einiges angeleiert, darunter verschiedene Vorführungen im Zuge der Reihen „Kommunales Kino“ und „Mein erster Kinobesuch“ (siehe Infokasten). Zu Halloween zeigt der Verein außerdem die Filme „Halloween“ aus dem Jahr 2018 mit Jamie Lee Curtis (28. Oktober um 21.30 Uhr und 31. Oktober um 22 Uhr) sowie „Zombie – Dawn of the Dead“ (28. Oktober, 23.45 Uhr).

Anfang kommenden Jahres wollen die Kinoliebhaber noch einmal ein Konzert von André Rieu ins Programm nehmen – schon am vergangenen Sonntag hallten seine Klänge durchs Cinema. „Wir hatten zwar nicht so viele Besucher, aber die, die da waren, waren sehr schwer begeistert“, erzählt Volker Arnkens, der den Verein ebenfalls unterstützt. Ein weiterer musikalischer Programmpunkt: Am 8. Oktober läuft der Konzertfilm „Metallica – Through the Never“.

Zur Fußball-Weltmeisterschaft: Public Viewing im Kino geplant

„… Und während der Fußball-Weltmeisterschaft wollen wir Public-Viewing machen“, kündigt Olaf Beuermann an. Er macht zudem auf das Wunschfilm-Angebot aufmerksam: Gruppen, die einen bestimmten Film im Kino sehen wollen und mindestens 15 Zuschauer zusammentrommeln können, können den Verein kontaktieren – der versucht dann, eine Vorstellung zu organisieren.

Vorsitzender Bauermann betont, dass bei allem Kinobetreiber Holger Glandorf ein wichtiger Kooperationspartner ist. „Ohne ihn würd’s nicht gehen!“

