„Wir platzen aus allen Nähten“

Borchers Reisen baut neuen Betriebshof für 4,2 Millionen Euro / Landesmittel bewilligt

+ Anke und Klaus Borchers: Rangierschäden an der Wand

Twistringen - Von Theo Wilke. Seit 93 Jahren gibt es das Unternehmen Borchers Reisen in Twistringen. Wohl jeder kennt es vor allem im Linienbus-Nahverkehr (ÖPNV). Auch den Firmensitz an der Zitadelle – und die Probleme an der Einmündung auf die Große Straße (B 51). Dieses Nadelöhr wird bald Geschichte sein. Denn Borchers Reisen wird bis Ende 2020 den Standort aufgeben. Im Gewerbegebiet In den Weiden entsteht für rund 4,2 Millionen Euro der neue Betriebshof. Etwa 1,7 Millionen Euro fließen aus dem ÖPNV-Landestopf.