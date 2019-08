Die Säulen in Twistringen haben Symbolkraft: Hand in Hand wollen (v.l.) die Bürgermeister Jens Bley, Christian Porsch, Suse Laue sowie Maren Rüsch und Erich Paul von Energie in Bürgerhand Syke-Bassum den Klimaschutz forcieren. Foto: Wilke

Twistringen/Bassum/Syke - Von Theo Wilke. Wissenschaftler warnen: Uns Menschen bleibe nicht mehr viel Zeit, gegenzusteuern und den Klima-Kollaps zu verhindern. Was kann jeder Einzelne von uns tun? Etwa Glas- statt Plastikflaschen kaufen – weniger Fleisch konsumieren – im eigenen Garten mehr Grün statt Stein zulassen? Einer, der klare Antworten darauf weiß, ist der Nachhaltigkeits-Aktionsforscher Prof. Dr. Henning Austmann.

Unter dem Motto „Klimaschutz – lokal jetzt!“ hat die Bürgerinitiative (BI) Energie in Bürgerhand Syke-Bassum den Professor für Internationales Management an der Hochschule Hannover für einen kostenlosen Vortrag am Mittwoch, 28. August, ab 19 Uhr im Syker Theater gewinnen können. Die Städte Syke, Bassum und Twistringen sind Mitveranstalter und finanzieren den Abend. Jeder ist willkommen, insbesondere auch Kommunalpolitiker, die schließlich über künftige Schutzmaßnahmen entscheiden, die Geld kosten.

Maren Rüsch und Erich Paul von der BI haben gestern im Twistringer Rathaus betont, warum dieser Vortrag für alle so wichtig und der erste Schritt zur Bildung jeweils einer Klima-Arbeitsgemeinschaft in den drei Kommunen sei.

„Wir haben nicht mehr viel Zeit, wir müssen jetzt was tun. Nur mit gemeinsamer Kraft, wenn jetzt alle mit anpacken, kann es uns gelingen, das Ansteigen der Erderwärmung zu mäßigen“, so Rüsch. Und Erich Paul: Das Klima sei ein Symptom der Gesellschaft, die dabei sei, sich selbst abzuschaffen.

In etwa neun Jahren, so das Ergebnis von Forschern, werde das Klima vollends kippen. Es gehe nicht um Schuldzuweisungen oder Vorwürfe. Jeder müsse sich selbst fragen, was er persönlich beitragen und worauf er verzichten könne: zum Beispiel mehr mit dem Fahrrad fahren, das Auto auch mal stehen lassen oder statt mit dem Flugzeug mit der Bahn reisen.

Rüsch und Paul loben, dass die Bürgermeister Christian Porsch (Bassum), Suse Laue (Syke) und Jens Bley (Twistringen) ihre Unterstützung zugesagt haben. Für die Bürgerinitiative steht das klare Ziel, nach dem Vortrag sofort drei Arbeitsgemeinschaften zu bilden und Termine zu vereinbaren. Die Kommunen sollen einen Raum für die Klima-AGs stellen. Über allem steht ein Klima-Aktionsbündnis, dass sich mit der Umsetzung von Themenfeldern wie Energieversorgung, Verkehr und Mobilität, Landwirtschaft, Flächenversiegelung und genossenschaftliche Läden beschäftigt. „Wie wir den notwendigen tief greifenden kulturellen Wandel von unten gestalten können, ist der Schwerpunkt des Vortrags“, so Rüsch. Und Porsch: „Austmann kann die Zuhörer wachrütteln und lässt sie nicht hilflos zurück.“

Der BI-Wunsch nach einem Klima-Manager, also personeller Unterstützung, stößt bei den Bürgermeistern indes noch auf Zurückhaltung. Dies müssten die Stadträte letztlich beschließen.