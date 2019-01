Emotionaler Abschied für Pastorin Christina Ernst am Sonntag in der Martin-Luther-Kirche

„Wir blicken dankbar auf die Zeit mit dir zurück“

Twistringen – „Deine Art hat der Kirchengemeinde und der Stadt Twistringen gutgetan. Du hast nach nur drei Jahren eine Spur in unserer Stadt hinterlassen“, betonte am Sonntagnachmittag Ortsbürgermeister Frank Hömer. Im Abschiedsgottesdienst für Dr. Christina Ernst in der Martin-Luther-Kirche dankte Hömer der evangelischen Pastorin für ihr nachhaltiges Wirken.