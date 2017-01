Duo verzaubert Zuhörer in Heiligenloh

Heiligenloh - Das Duo Markus Häger und Thomas Schlegel verzauberte am Sonntagnachmittag in der Heiligenloher Kirche sein rund 50 Personen starkes Publikum mit tiefsinnigen, zum Teil heiteren, aber auch melancholischen und besinnlichen Liedern. „Winternacht – Alles still“ lautete der Titel des Konzerts.

Die „verarmten“ Musiker, wie Häger es selber schmunzelnd bemerkte, begeisterten sowohl mit eigenen Stücken als auch mit Werken von Marcel Brell oder Reinhard Mey. Sogar Hägers 22-jährige Tochter wurde auf seinen Wunsch zur Komponistin. Ihr Lied „Einfach ich, einfach du“ hatte ihnr Vater passend mit einer peppigen Musik etwas in Richtung Countrystil arrangiertworden.

Mit „Frohe Weihnachten“ rechnete der Sänger und Keyboarder mit dem Konsum und Stress der Weihnachtszeit ab. Tiefsinnger hingegen das Lied von Thomas Schlegel, in dem er die vielen Flüchtlingskinder thematisiert. „Wie es für sie wohl ist, in ein Land zu kommen, in dem 25 Prozent der Bevölkerung sie ablehnen, so alleine, ohne Eltern?“ Mit „Sag mir Mutter“ sorgte er für Gänsehaut beim Publikum und wohl auch für manche Träne.

„Ich hoffe, es hat Spaß gemacht“, so Häger am Ende. Mit einem eher melancholischen Stück, in dem er einen Text von Friedrich von Schiller mit eigenen Gedanken vermischt hatte und in dem es um die Hoffnung der Menschen geht, verabschiedete sich das Duo, das bereits zum dritten Mal in Heiligenloh zu Gast war. Nach einem lang anhaltenden Schlussapplaus gab es noch eine Zugabe.

sn