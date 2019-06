Jens Bley ist offiziell neuer Bürgermeister in Twistringen

Noch ist es kahl im Zimmer des Bürgermeisters im Twistringer Rathaus. Weiße Wände, kaum Farben. Nur Jens Bley trägt ein rosa Hemd und eine bunte Krawatte. Es ist sein erster offizieller Tag als neuer Bürgermeister der Stadt.

Twistringen - Er wirkt gut gelaunt, entspannt und doch voller Tatendrang. Für ihn steht in diesen Tagen im Vordergrund, die Menschen im Rathaus kennenzulernen, deren Stärken und Schwächen einschätzen zu können. Denn diese will Bley gezielt nutzen. Um die Verwaltung zu entlasten und eventuell auch zu erweitern.

Unter anderem überlegt der zweifache Familienvater, eine Stelle zu schaffen, die es Vereinen erleichtern soll, Fördergelder zu beantragen. „Das ist immer noch sehr bürokratisch und kompliziert“, weiß er. Doch diese Mittel seien häufig der Schlüssel, um am Leben zu bleiben, um neue Angebote entwickeln und Mitglieder gewinnen zu können. Außerdem betont er, wie wichtig Vereine für das gesellschaftliche Zusammenleben sind. „Zum Beispiel für die Integration.“ Er selbst habe in einem Fußballverein gespielt, gemeinsam mit geflüchteten Menschen, die dort über den Sport die Sprache gelernt hätten.

Optimale Aufgabenverteilung

Ein anderer Aspekt, der dem 40-Jährigen wichtig ist, sind die Steuerungselemente im Rathaus, die er ausbauen möchte. Dadurch sollen Arbeitsprozesse besser erfasst werden. „Das heißt nicht, dass ich jemanden kontrollieren will“, fügt er hinzu. „Ich möchte aber bei allem Bescheid wissen. Ich möchte wissen, was hier los ist.“

Dahinter steht laut Bley eine simple Begründung: Er plant, dadurch eine optimale Aufgabenverteilung zu erreichen, also keine Mitarbeiter zu haben, die unter zu hoher Arbeitsbelastung leiden.

Mit Grillwagen über die Dörfer gefahren

Jens Bley freut sich auf seine neuen Aufgaben, über den Rückenwind und das Vertrauen der Bürger. „Am Anfang haben mir Freunde gesagt, dass sie es gut finden, dass ich antrete, sie aber nicht glauben, dass ich Chancen habe.“ Er sei in den Köpfen der Menschen nicht präsent gewesen, habe auch erst vier Jahre in Twistringen gelebt. Aber dagegen habe er im Wahlkampf aktiv etwas unternommen, ist mit einem Grillwagen über die Dörfer gefahren und hat den Kontakt zu den Menschen gesucht. Auf der einen Seite, um sich und seine Arbeit zu präsentieren, auf der anderen, um herauszufinden, was die Menschen bewegt, welche politischen Themen ihnen besonders wichtig sind.

Und da sieht er den großen Wunsch nach mehr Nachhaltigkeit derzeit im Vordergrund. Das sei vielen Bürgern wichtig, und obwohl möglicherweise die Zugehörigkeit zur CDU den Anschein erwecke, er müsse anderen Themen mehr Aufmerksamkeit schenken, betont er: „Ich sehe das auf kommunaler Ebene nicht so verbissen. Ich finde, als Bürgermeister habe ich mich nicht immer strikt an ein Parteibuch zu halten.“ Was das betrifft, agiere er schwammig, weil es das Beste für die Bürger sei, orientiert an konkreten Forderungen Politik zu machen. Mal grün, mal schwarz, mal gelb, immer bedürfnisorientiert und bunt.

Mit offenen Armen empfangen worden

Und was die Farbe der Wände in seinem Büro angeht? „Da muss ich mal meine Frau um Rat fragen, die ist besser in sowas“, sagt er lächelnd. Doch in den kommenden Tagen wird er sich Rat vermutlich in erster Linie von Horst Wiesch holen. Der schließt noch ein paar Prozesse ab, hilft Bley bei der Einarbeitung und geht dann erst mal in den Urlaub.

+ Interimsbürgermeister Horst Wiesch.

„Ich bin hier damals mit offenen Armen empfangen worden“, erzählt der jetzt ehemalige Interimsbürgermeister der Stadt. Zwar war es nicht geplant, dass er so lange dortbleiben würde, doch Twistringen und die Menschen haben ihm die Arbeit erleichtert. Und obwohl es eine gute Zeit war, steht für den 66-Jährigen klar im Vordergrund, dass im Rathaus alles wieder in geordneten Bahnen läuft. Das Wahlergebnis hätte ihn zwar überrascht, doch Wiesch ist sich sicher, dass Bley gute Arbeit leisten wird. Dabei werde ihn auch das motivierte Team im Rathaus unterstützen. „Und ich gehe wieder zurück in die Rente“, erzählt er gelassen. Es sei an der Zeit, das Feld einem Jüngeren zu überlassen.