Natenstedt - Von Heiner Büntemeyer. „Zwei Tage lang haben wir erfolgreich der Hitze getrotzt“, lobte der Vorsitzende des Schützenvereins Natenstedt, Jörg Schütte, das Durchhaltevermögen der Mitglieder während der Proklamation. Sie bildete am Sonntag den letzten Höhepunkt des Schützenfestes, an dem erstmals in der langen Geschichte des Vereins die Damen um die Würde des Vereinskönigs mitschießen durften.

Bisher hatten sie stets eine Damenkönigin ausgeschossen, die seit einigen Jahren als Maskottchen das „Gretchen“ – eine in Schützenuniform gekleidete große Puppe – beherbergen durfte. „Gretchen ist im nächsten Jahr ohne Bleibe“, bedauerte der Vorsitzende, denn die Königswürde ging am Sonntag auf Frank Burgsmüller über. Warum sich am Königsschießen keine einzige Dame beteiligte, war auch dem Vorsitzenden rätselhaft. „Das kommt schon noch. Es muss sich nur erst herumsprechen, wie schön es ist, in Natenstedt Schützenkönig zu sein“, blieb er ganz gelassen und optimistisch.

Frank Burgsmüller ist bereits im benachbarten Schützenverein Rüssen Schützenkönig und darf jetzt zwei Königsketten tragen. Wie in Rüssen wählte er auch in Natenstedt Jan Rost zu seinem Adjutanten. Und DJ Harry wusste sogar noch, dass er in Rüssen „Herzilein“ von den Wildecker Herzbuben“ als Ehrentanz gewünscht hatte. Also mussten die neuen Majestäten diesen Walzer auch in Natenstedt „abtreten“.

Die neuen Majestäten: Das waren neben König Frank noch Jugendkönigin Marie Müller mit Prinzgemahl Theo Beuke und die Kinderkönige Malte Seyffart und Anneke Kramer. Der Königsball mit DJ Harry bildete den Abschluss eines gelungenen Schützenfestes, das mit einem vom Spielmannszug des Vereins angeführten Festumzug durch das Dorf begonnen hatte. Unter der Stabführung von Mike Egbers und Hendrik Schoof begleitete der Spielmannszug die Mitglieder am Sonntag auch zur Proklamation ins Festzelt, wo der Vorsitzende und sein Stellvertreter Wilhelm Stegmann sich bei Sportleiter Thomas Segelken für die Organisation der Schießwettbewerbe bedankten, Pokale überreichten und die „abgedankten“ Majestäten zu Unteroffizieren beförderten.