Widerspruch schießt ins Leere

Natenstedt - Von Theo Wilke. „Alle erkennen die lebensgefährlichen Mängel an, aber es hat sich 20 Jahre lang nichts geändert“, schimpft Heiner Barjenbruch. In Natenstedt gebe es die meisten Überlandstraßen ohne Fahrradwege. Und „insbesondere Schulkinder sind extrem gefährdet“, fügt der 66-Jährige hinzu. Als Einziger hat Barjenbruch vor Kurzem Widerspruch gegen den Flurbereinigungsplan eingelegt. Nicht, weil der Plan schlecht sei, sondern: Es sei wohl das Allerwichtigste vergessen worden: Flächen auszuweisen für den Radwegbau an der L 342.

Dass der Widerspruch kaum Aussicht auf Erfolg hat, weiß der Natenstedter. Er hofft zumindest, dass sich endlich etwas bewegt. Er will klagen. Ihn ärgert, dass nicht zu Beginn der Flurbereinigung (ab 2010) das Thema Radwege berücksichtigt wurde. Obwohl damals die Chance bestanden hätte, ist Heiner Barjenbruch überzeugt. Auch an der Kreisstraße zwischen Natenstedt und Holtorf fehlt ein Radweg.

„Der innerörtliche Weg zu Übungen und Veranstaltungen, etwa von Feuerwehr, Schützenverein, Kurvenclub und Privat wird nicht zu Fuß oder mit dem Fahrrad, sondern aus Sicherheitsgründen im Auto unternommen“, sagt Barjenbruch. Den weiter zunehmenden Straßenverkehr, insbesondere Laster und landwirtschaftliche Traktorengespanne, beladen mit Kartoffeln, erlebe er häufig. Gefährdet seien auch radelnde Kinder und Jugendliche, die im Sommer zum Goldenstedter See fahren.

Die Nienburger Landesbehörde für Straßenbau antwortete bisher auf Nachfrage, dass auch in den kommenden Jahren seitens des Landes ein Radweg Neuenmarhorst-Rüssen nicht gebaut werde. Allerdings: Wenn sich die Natenstedter privat organisieren würden, hat Barjenbruch von der Behörde erfahren, könnte es doch früher klappen. Dazu müsste beispielsweise eine Bürgerinitiative für die Vorplanung sorgen. Aber einen Tiefbautechniker für 450 Euro habe man nicht in Natenstedt, erklären Barjenbruch und Ortsbürgermeister Werner Schütte.

Überhaupt ist bis heute nicht geklärt worden, auf welcher Seite der Radweg nach Rüssen/Goldenstedt gebaut werden sollte. Auf unsere Nachfrage im Twistringer Rathaus meinte Erster Stadtrat Harm-Dirk Hüppe: „Der Kuchen ist gegessen.“

„Der Widerspruch wird bearbeitet“, so Projektleiter Kurt Löffler vom Amt für regionale Landesentwicklung in Sulingen. Und zur Klarstellung: In der Flurbereinigung werde von seiner Behörde kein Radweg gebaut, das sei Sache des Landkreises bei einer Kreisstraße und Aufgabe des Landes bei Landesstraßen. „Wir sind aber gerne bereit, zu unterstützen. Das haben wir in anderen Fällen auch gemacht. So billig kriegen die Kommunen einen Radweg nicht wieder“, so Löffler weiter.

Seines Wissens habe sich die Stadt Twistringen bei der Straßenbauverwaltung um den Radweg an der L 342 bemüht, sei aber gescheitert. Der Radweg sei nicht im vordringlichen Bedarf. Und zum Widerspruch Barjenbruchs: „Der ist unbegründet, der schießt ins Leere. Das ist gelaufen.“ Schon 2017 seien im Flurbereinigungsverfahren die neuen Flächen zugeteilt worden. Allerdings sei ein Bürgerradweg theoretisch möglich, wenn die Kommune bei den Planungskosten in Vorleistung gehe. Aber der Versuch sei schon in Marhorst gescheitert.

Im Stadtentwicklungsausschuss war dies im Dezember auch ein Thema. Sollte für die Radwegplanung eine Fachkraft auf 450-Euro-Basis gestellt werden? In Rehden hat das geklappt, dort ist der Radweg aber erheblich kürzer. Ausschuss-Vorsitzender Horst Küpker (FWG) schlug vor, dass sich die Ratsfraktionen damit beschäftigen sollten. Sylvia Holste-Hagen (Die Grünen) setzt auf eine breite Unterstützung aus der Bevölkerung.

Heiner Barjenbruch weiß, dass in Natenstedt die Frauen und Mütter schon wegen der Schülerbeförderung vehementer als die Männer den Radweg fordern. Vielleicht ist der Kuchen doch noch nicht ganz gegessen.