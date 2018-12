Widerruf zur Berichterstattung vom 26. Oktober 2016

„Umgang mit der AfD“

Am 26. Oktober 2016 berichteten wir auf kreiszeitung.de unter der Überschrift „Umgang mit der AfD: Isolation sei der einzige Weg“ über eine Veranstaltung in Twistringen, in der Ralf Beduhn, Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft(GEW), und Erika Schneider vom GEW-Arbeitskreis „Courage gegen Rechts“ Ergebnisse von drei Jahren andauernder Recherche präsentierten.