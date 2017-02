„Wenn nicht jetzt, wann dann?!“

Twistringen/Bassum - Von Theo Wilke. Zurück in den Beruf, nach Familien- oder Pflegephase neu durchstarten, ist für viele Frauen gar nicht so einfach. Deshalb bieten die Gleichstellungsbeauftragten Christine Gaumann (Bassum und Heike Harms (Twistringen) sowie Susanne Hoyer von der Arbeitsagentur in Verden das erste Info-Frühstück mit konkreten Angeboten für diese Region an. Geplant ist dies als lockere Runde für Mittwoch, 15. Februar, von 9 bis 11 Uhr im Twistringer Rathaus.

Zurück in den Beruf oder Umschulung

Weg von herkömmlichen Informations- und Beratungsstunden haben sich die Gleichstellungsbeauftragten überlegt, etwas Neues anzubieten. „Wir möchten dies in entspannter Atmosphäre tun. Die Frauen sollen erstmal ankommen, frühstücken, und dann gibt es auch ganz konkrete Hilfen an die Hand“, erklärt Heike Harms.

Die Beauftragte für Chancengleichheit bei der Bundesagentur aus Verden möchte den Vormittag „in lockere Runde gestalten“. Susanne Hoyer möchte wichtige Themen ansprechen, etwa Mini-Jobs und deren Vor- und Nachteile.

Häufig werde gefragt: Wie fange ich das an? Und, so Hoyer, die Frauen müssten auch an die spätere Rente denken. Sie werde das Thema auch allgemein erläutern, wenn sich das Gefüge in der Familie verändere und für Mütter einen immensen Umbruch bedeute.

Es gibt viele Frauen, die schon jahrelang nicht mehr auf dem Arbeitsmarkt seien. Susanne Hoyer wird verdeutlichen, was die Bundesagentur anbietet. Sie kann sehr viel und umfassend zum örtlichen Arbeitsmarkt sagen. Sie hofft, dass es am 15. Februar auch offene Gespräche geben wird und Teilnehmerinnen von sich erzählen.

Da gebe es die Frauen, die schon zehn Jahr oder länger raus aus dem Beruf seien. Und immer noch welche, die sich nach der Kinder-Phase wieder auf den Arbeitsmarkt zubewegen.

Ein Tendenz, die Hoyer ausmacht: Frauen wollen heute früher wieder arbeiten. Christine Gaumann ergänzt: „Da gibt es auch abgestufte Vereinbarungen mit Arbeitgebern.“ Twistringens Gleichstellungsbeauftragte Heike Harms weiß: „Es ist immer eine Gruppe dabei, die nicht mehr das wollen, was sie vorher gemacht haben. Sie möchten lieber ganz was anderes, beispielsweise auch eine Umschulung.“ Auch diesen Frauen in Bassum und Twistringen wolle man Perspektiven aufzeigen.

Susanne Hoyer betont: „Frauen müssen sich bewusst machen, dass die Zeit vor der Kinderphase sehr viel kürzer ist als die hinterher bis zur Rente.“ Und wer mal in Betriebe hineinschaue, werde feststellen, dass sie heute vielfältiger aufgestellt seien. Gaumann fügt hinzu, dass es auch qualifizierte Frauen gebe, die keine passende Stelle vor Ort finden.

Hoyers Tipp für den niederschwelligen Bereich: Wiedereinstiegsberaterin Sylke Früchtenicht ist für die Agentur sogar im Landkreis unterwegs, um Betroffenen unbürokratisch zu helfen. Da steht nicht die Vermittlung an erster Stelle. Auch wenn Frauen noch unsicher sind, ob sie wieder in ihrem vorherigen Beruf arbeiten oder etwas Neues beginnen möchten: Sylke Früchtenicht unterstützt Ratsuchende bei der beruflichen Orientierung.

Zur besseren Planung des Info-Frühstücks werden Anmeldungen erbeten an den Bürgerservice in Twistringen, 04243/ 413-0 oder an die Stadt Bassum, 04241/ 84-0.