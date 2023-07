Mediterrane Nacht im Garten Bellersen

Von: Katharina Schmidt

Teilen

Maike und Fabian Schwehr freuen sich auf den Abend. © KK

800 Besucher haben sich im vergangenen Jahr vom Flair bezaubern lassen, Wein, Cocktails und vor allem den wunderschönen Garten genossen. Am 28. Juli sollen es mindestens genauso viele werden.

Twistringen – Wer mediterranes Flair sucht, muss nicht zwangsläufig bis ans Mittelmeer fahren. Bis nach Mörsen reicht. Dort öffnet der Garten Bellersen am Freitag, 28. Juni, von 18 bis 1 Uhr wieder seine Pforten zur mediterranen Nacht.

Wenn die Dämmerung hereinbricht, sollen Lampen und Fackeln den 6500 Quadratmeter großen Garten in ein ganz besonderes Licht hüllen. 800 Besucher kamen im vergangenen Jahr zu der abendlichen Veranstaltung. In diesem Jahr sollen es mindestens genauso viele werden. Das ist zumindest der Wunsch von Maike und Fabian Schwehr, die mitten in den Vorbereitungen stecken.

Die mediterrane Nacht ist der Höhepunkt des Jahres

Sie haben es sich in einer Sitzecke im Garten Bellersen gemütlich gemacht, um von den Planungen zu erzählen. In einem selbst gebauten Tisch aus Altholz sind Pflanzen eingelassen, und auch rundherum grünt und blüht es. Im Garten gebe es so viele Sitzgelegenheiten, „dass 100 Leute bequem sitzen können“, erzählt Maike Schwehr. Für die mediterrane Nacht wollen sie zusätzlich Bierzeltgarnituren aufstellen. „Und wir werden in diesem Jahr noch mehr Lichterketten hinhängen!“

Sie kündigt an, es werde Wein vom Weinhandel Beverino geben. Außerdem Cocktails, Bier, Softdrinks und – erstmals – ein mediterranes Büfett vom Twistringer Restaurant Korfu. Der Eintritt zur mediterranen Nacht kostet 5 Euro, Kosten für Getränke und Essen sind allerdings nicht im Preis inbegriffen.

Die mediterrane Nacht ist ein jährlicher Höhepunkt im Garten Bellersen. Insgesamt laufe die Saison gut, sagt Fabian Schwehr. Es gebe insbesondere viele Gruppen, die sich für Kaffee, Kuchen oder auch ein Mittagessen anmelden würden. Wichtig: Diese Angebote sind nur auf Anfrage möglich. Der Garten an sich kann hingegen auch ganz spontan besucht werden, die Tür steht täglich von 14 bis 18 Uhr auf, der reguläre Eintritt beträgt drei Euro. Die Saison geht noch bis zum 1. Oktober, dann endet sie mit dem Tag der Regionen.

Im vergangenen Jahr kamen rund 800 Besucher zur mediterranen Nacht. © JANA KUNST

„Was in diesem Jahr ein bisschen mau ist: Wir haben wenig Hochzeiten“, stellt Maike Schwehr fest. Alles in allem zeigen sie und ihr Mann sich jedoch sehr zufrieden. „Die Arbeit im Garten macht uns Spaß“, sagt er. Die Besucher seien angenehm, gelassen, einfach gut drauf.

Also machen sie motiviert weiter und überlegen schon, wofür man die schöne Kulisse des Gartens in Zukunft noch so nutzen könnte: Vielleicht könnte man ein Kinderfest auf die Beine stellen? Oder beim großen Teich eine Bühne für Livemusik aufstellen? An Ideen mangelt es jedenfalls nicht.