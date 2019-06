Die Welt der Insekten mit der Kamera eingefangen

Die Schüler Luca Perin und Melvin Melloh haben Film für die Win-Region gedreht

+ Melvin (v.) und Luca sind stolz auf ihren Film über zur ökologischen Flächengestaltung. Foto: Sabine Nölker

Twistringen – „Wir schaffen Lebensraum!“, steht in großen Lettern über dem Werbeplakat für den Film- und Diskussionsabend, der am morgigen Mittwoch um 19 Uhr im Hildegard-von-Bingen-Gymnasium startet. Für Luca Perin und Melvin Melloh ein aufregender Termin, denn die beiden 16-Jährigen haben ein Jahr lang an dem 20-minütigen Film gearbeitet. „Wir wollen zeigen, was jeder mit wenig Zeit- und Geldaufwand tun kann, um Lebensraum für Insekten zu schaffen“, so Luca Perin.