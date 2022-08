Weinfest in Twistringen zieht nach zwei Jahren Pause viele Besucher an

Von: Sabine Nölker

Kurt Brunkhorst (Mitte) stößt mit seinen Freunden und einem Glas Wein an. © Nölker

Nicht nur Weinliebhaber sind am Wochenende in Twistringen voll auf ihre Kosten gekommen: Beim Weinfest der Wirtegemeinschaft verwöhnten kulinarische Köstlichkeiten wie Käsevariationen und Weintrauben, Flammkuchen und ein griechisches Büfett die Gaumen der Besucher. Zwei Tage lang verwandelten fünf Wirte den Centralplatz zum größten Weinlokal im Landkreis.

Twistringen – Am Fuße der St. Anna Kirche zog sich die Partymeile von der Domschänke bis zum Restaurant Korfu. „Besser geht es nicht!“, strahlte Klaus-Dieter Schade, Wirt der Kneipe Klausis. An seinem Weinfass gingen die Flaschen mit edlem Rebensaft wie heiße Semmeln über den Tresen.

Pianist Josef Barnickel gab einen wilden Mix an Songs zum Besten. © Nölker

Für Dennis Heuschneider vom Central-Café drehte es sich einmal nicht um Eis. – und wenn, dann höchstens zum Kühlen der Weine. „Es ist ein sehr, sehr schönes Weinfest“, sagte er; alle Tische seien besetzt und Klavierspieler Josef Barnickel werte das Fest noch auf, lobt Heuschneider. Das sahen auch die Gäste so und sparten nicht mit Lob. Von „total cool der Mann“ über „der passt absolut hierher“ bis „live is live“ hieß es von Seiten der Besucher.

Geschunkelt und getanzt

Für Andrea Bellersen war es allgemein „eine saugeile Stimmung“, und Freundin Sandra Bilinski lobte vor allem das tolle Ambiente sowie die tolle Atmosphäre: „Ein wunderschöner Abend.“

Alt und Jung, Frauen und Männer sangen, schunkelten und tanzten beim Auftritt des Klavierspielers am Sonnabend kräftig mit. Lieder wie „Über den Wolken“ oder „Ich liebe das Leben“, reihten sich an Schlager-Klassiker wie „Griechischer Wein“, englischsprachige Songs wie „It’s a wonderful Day“ – und sogar den aktuellen Ballermann-Hit „Layla“.

Mit Einbruch der Dunkelheit erstrahlte das Weinfest durch bunte Lampions, Lichterketten und anderen Licht- und Lichterakzenten und wurde damit passend in Szene gesetzt. „Das alles passt wunderbar auf den Centralplatz“, freut sich Besucher Uwe Uhlenberg. „Ich finde den Platz als Veranstaltungsort geradezu ideal.“ Er solle noch mehr genutzt werden. „Die Wirte haben sich wirklich sehr viel Mühe gegeben.“

Ein voller Erfolg

Die Hauptattraktion, das Probieren von Weinen aus den verschiedensten Anbaugebieten in Deutschland und der Welt, blieb bei allem Lob nicht unerwähnt. „Es ist schön, auch mal etwas anderes an Weinen ausprobieren zu können“, so Kurt Brunkhorst. Gemeinsam mit Freunden genoss er wie einige Hundert weitere Gäste die lauen – teils auch kühlen – zwei Sommernächte, um gemeinsam zu feiern, zu genießen, zu singen und zu schunkeln.

Für die fünf Wirte war das Weinfest nach zwei Jahren coronabedingter Pause ein voller Erfolg: „Am Freitag dachten wir nach dem Unwetter, das wird nichts“, so Janni Iqbal vom Restaurant Korfu. Doch er sollte eines Besseren belehrt werden. Die Gäste kamen aus allen Himmelsrichtungen und die Tische waren schnell besetzt.