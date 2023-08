Weinfest der Wirtegemeinschaft lockt viele Gäste nach Twistringen

Von: Sabine Nölker

Gute Stimmung auf dem Weinfest in Twistringen: Die Gäste haben sich den servierten Wein schmecken lassen. © Sabine Nölker

Nach zwei Tagen Weinfest zeigten sich die Twistringer Wirte zufrieden. Für die musikalische Untermalung sorgten das Trio Fiola und Pianist Jonas Tran.

Twistringen – Zwei Tage Weinfest in Twistringen sind zu Ende – und die Wirte sind mit der Resonanz vom Wochenende zufrieden. Gleiches gilt auch für die Gäste. Die haben sich nicht nur an den feinen Weinen, sondern auch an der musikalischen Umrahmung und der tollen Atmosphäre der Innenstadt erfreut. Mit der Verpflichtung der Musikanten des Trios Fiola und von Pianist Jonas Tran haben die Veranstalter genau richtig gelegen.

Ein Freitag mit Weinen aus aller Welt und Lounge-Musik des Trios Fiola

Dabei gingen am Freitag zunächst noch bange Blicke gen Himmel: Für den Abend waren schwere Gewitter angekündigt. Möglicherweise lag es daran, dass sich der Besucherzuspruch zu Beginn der Veranstaltung in Grenzen hielt. Aber nichts passierte – und dann kamen die Gäste doch noch und widmeten sich dem vielfältigen Angebot der Wirte.

Und sie wurden für ihr Kommen belohnt. Eine laue Sommernacht und die Lounge-Musik des Trios Fiola machten den Abend zu etwas Besonderem. Die Domschänke, das Ludwig, das Korfu und Klausis Weinfass hatten Weine aus aller Welt sowie kleine und große Köstlichkeiten im Angebot.

Mit Einbruch der Dämmerung kam dann auch eine ganze besondere Atmosphäre auf: Lichterketten in den Bäumen, entlang der Pergola und der gesamten Kirchstraße sowie Kerzenschein tauchten die Twistringer Innenstadt in ein stimmungsvolles Licht. Sängerin Karin vom Trio Fiola – eine gebürtige Twistringerin –, Achim an der Gitarre und Frank am Cajon sangen und spielten bekannte und unbekannte Songs. Zum Abschluss ihres Auftritts forderten die Gäste laut eine Zugabe.

Volle Tische und Musik von Jonas Tran am Samstag

Der Samstag sollte zwar kühler werden, doch darauf hatten sich die Besucher eingestellt. Deshalb füllten sich die zahlreichen Tische schon früh mit Gästen. Große und kleine Cliquen jeden Alters probierten sich durch die edlen Tropfen, die die Wirte ihnen anboten. Und sie hatten Lob übrig für das Drumherum: „Das Ambiente der Twistringer Innenstadt ist einfach unvergleichlich“, fanden etwa Tom und Inga aus Barnstorf. Und auch die Freunde Uwe, Dieter und Thorsten gaben dem Weinfest verbal einen Daumen nach oben. „Einfach toll, was die Wirte hier auf die Beine stellen.“

Für Musik sorgte an diesem Abend Jonas Tran. Der junge Pianist aus Bassum hatte auf eine Gage verzichtet. Stattdessen ging am Ende des kleinen Konzerts ein Hut für den 19-Jährigen rum.

„Es waren zwar weniger Gäste da als in den Jahren vor der Corona-Pandemie, aber wir sind mehr als zufrieden“, zog Janni Iqbal von der Wirtegemeinschaft Twistringen ein positives Fazit nach zwei Tagen Weinfest. Einer Neuauflage im nächsten Jahr steht damit wohl nichts im Wege.