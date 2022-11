Weihnachtsstimmung in der Alten Ziegelei: Essen, Musik und Aktionen

Von: Katharina Schmidt

In der Ziegelei wird es bald weihnachtlich. Diese Krippe, gebaut von Ingo Knippenberg und Marcus Schröder, stimmt schon mal darauf ein. © Ziegelei

Die Freunde der Alten Ziegelei haben lange mit einem Weihnachtsevent geliebäugelt. Am 10. Dezember ist es soweit mit Musik, Kulinarischem und Aktionen für Kinder.

Twistringen – In der Weihnachts-Ziegelei, gibt’s so manche Leckerei ... und zwar am Samstag, 10. Dezember. Um 15 Uhr beginnt dann die erste Ziegelei-Weihnacht. Man nehme dafür: Leckere Gerichte, ein Lagerfeuer, Getränke, Aktionen für Kinder und jede Menge Musik.

Team plant mehr Angebote für Kinder in und an der Alten Ziegelei

„Wir wollen das Jahr gemütlich ausklingen lassen“, sagt Sebastian Moschüring, einer der neuen Eigentümer des historischen Industriegeländes an der Grabhorststraße. Maik Theißen von den Freunden der Alten Ziegelei. fügt hinzu: „Wir haben schon länger mit der Idee geliebäugelt, sowas zu machen.“ Zwischenzeitlich sei der Gedanke wieder in der Versenkung verschwunden. „Jetzt haben wir aber gesagt: Komm – wir probieren das aus!“

Neben Glühwein, Kinderpunsch und Ziegel-Bier wird es Bratwurst, Erbsensuppe, Crêpes und Galette geben. Bei Galette handelt es sich um ein Gericht aus der Bretagne: eine Art hauchdünne, herzhaft gefüllte Pfannkuchen aus Buchweizenteig.

Künftig soll es in und an der Alten Ziegelei auch mehr Angebote für Kinder geben. Das spiegelt sich im Programm für die Weihnachtsveranstaltung wider. Der Nachwuchs kann sich am 10. Dezember bei Ton- und Malarbeiten kreativ ausleben oder in einer Kinderdisco feiern. Um die Musik wird sich dabei ein ganz besonderes DJ-Team kümmern: Camato. Camato, das sind Carla, Mara und Tom. Als die Frage nach dem richtigen DJ aufkam, kamen ihnen in den Sinn: Hey, das machen wir selber!

Eintritt zur Ziegelei-Weihnacht ist frei

Etwa von 15.30 bis 16 Uhr wird der Kinderchor der Grundschule Am Markt singen. „Als zweiten Act haben wir dann Thilda & Jonas“, kündigt Sebastian Moschüring ein junges Duo an, das etwa von 16.30 bis 17.30 auf dem Programm steht. Anschließend, ungefähr ab 18 Uhr, spielt die Twistringer Band Painters Garage – „teils unplugged, teils mit Schub, also lauter“, erzählt Sebastian Moschüring.

Der Eintritt zur Ziegelei-Weihnacht ist frei. Die Veranstaltung soll bei gutem Wetter größtenteils draußen stattfinden, bei Regen besteht die Möglichkeit, in die Halle auszuweichen.

„Wir sind alle motiviert und hoffen, dass viele Leute kommen“, so Maik Theißen. „Wenn die Twistringer das annehmen, sehen wir zu, dass es die Ziegelei-Weihnacht im nächsten Jahr auch geben wird.“ – „und dass sie noch weiter ausgebaut wird“, ergänzt Moschüring.