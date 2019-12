Weihnachtliche Stimmung trotz Regenwetters

+ Die Kinder dürfen sich aus dem großen Sack des Weihnachtsmanns kleine Süßigkeiten nehmen. Foto: Wolframm

Heiligenloh - Von Charlotte Wolframm. Pünktlich mit der einsetzenden Dämmerung verzogen sich am Samstag die Regenwolken über Heiligenloh und die Besucher strömten auf den kleinen, gemütlichen Weihnachtsmarkt an der Alten Dorfstraße. Während der Beginn noch etwas schleppend lief, herrschte in der Dunkelheit Hochbetrieb an den Buden und Verkaufsständen.