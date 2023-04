Märkte nehmen Leergut nicht zurück: Nun legt dieser Mann Beschwerde ein

Von: Katharina Schmidt

Teilen

Rainer Bohnhardt ärgert es, wenn sich Einkaufsmärkte nicht an geltende Vorschriften halten. Zum Beispiel an das Verpackungsgesetz. © Katharina Schmidt

Was tun, wenn ein Verbrauchermarkt die Flaschen oder Dosen nicht zurücknimmt? Rainer Bohnhardt hat Beschwerde beim Landkreis Diepholz eingelegt. Er ärgert sich vor allem über einen Markt in Twistringen.

Bassum/Twistringen – Wer kennt es nicht: Da steht man vor dem Pfandautomat, und das Gerät spuckt die Flasche direkt wieder aus. Was viele nicht wissen: Auch wenn der Automat sich stur stellt, müssen Einkaufsmärkte das Pfand zurückzahlen. Selbst dann, wenn Flaschen oder Dosen beschädigt sind. So steht es im Verpackungsgesetz. Dem Netto-Markt in Twistringen scheine das allerdings nicht zu interessieren, ärgert sich Rainer Bohnhardt aus Bassum.

Er hat wiederholt Verstöße beim Landkreis angezeigt – und inzwischen eine Dienstaufsichtsbeschwerde eingereicht.

An einem Sommertag im vergangenen Jahr nahm das Übel seinen Lauf. Er habe Pfandflaschen und -dosen im Twistringer Netto-Markt wegbringen wollen, erzählt Bohnhardt. Circa 20 davon habe der Automat nicht angenommen. Das Pfandzeichen sei gut zu erkennen gewesen. Also sei er zur Kasse gegangen, um die Flaschen und Dosen dort abzugeben und sich das Pfand auszahlen zu lassen. Vergebens. „Der Kassierer entgegnete mir, dass er beschädigte, bepfandete Einwegdosen und Flaschen, die der Automat nicht akzeptiere, nicht annehmen dürfe. Als ich noch einmal den Kassierer ausdrücklich darauf hingewiesen habe, dass er laut dem Verpackungsgesetz entgegen seiner Meinung sogar diese beschädigten Verpackungen annehmen muss, und ihm den Auszug des Gesetzes zeigte, holte er noch eine vorgesetzte Mitarbeiterin.“ Auch sie habe die Annahme verweigert.

Entsprechende Verpackungsverordnung gibt es seit 2006

Ähnliches wiederholte sich laut Bohnhardt viermal, obwohl er die Verstöße immer wieder beim Landkreis anzeigt habe. Dort sei ihm versichert worden, man kümmere sich, und die Netto-Filiale würde künftig auch beschädigte Dosen und Flaschen annehmen. Im Einkaufsmarkt habe ihm ein Mitarbeiter, den er darauf ansprach, schließlich „ein wenig frech“ entgegnet, „dass es sie nicht interessiere, was die Aufsichtsbehörde dazu sage“.

Eine entsprechende Verpackungsverordnung gab es bereits 2006. Bohnhardt: „Ich denke, jeder Markt, der so etwas verkauft, der muss auch die Vorschriften kennen. Und dass dagegen bewusst verstoßen wird, ärgert mich richtig.“

Das Wichtigste aus dem Landkreis Diepholz: Immer samstags um 7:30 Uhr in Ihr Mail-Postfach – jetzt kostenlos anmelden.

In seiner Dienstaufsichtsbeschwerde an den Landkreis schreibt er: „Angesichts der anhaltenden vorsätzlichen Verstöße des Nettomarktes Twistringen gegen die Bestimmungen (...) habe ich den Eindruck, dass diese Verstöße von ihren Bediensteten nicht mit der gebotenen Ernsthaftigkeit verfolgt worden sind, beziehungsweise werden, da ihre Behörde scheinbar nicht in der Lage ist, die Einhaltung des Gesetzes gegen die Nettofiliale Twistringen durchzusetzen.“

Zu viele Einwegverpackungen landen in der Natur

Es stört Rainer Bohnhardt, wenn Einwegverpackungen womöglich irgendwo in der Natur landen, anstatt recycelt zu werden. Außerdem, so vermutet er, verdiene die Pfandindustrie gut daran, wenn sie Pfand einnehme, am Ende aber nicht wieder auszahle. „Wenn man sich mal anschaut, wieviele Dosen in der Weltgeschichte rumfliegen...“ Im zunehmenden Maße finde er auch achtlos weggeschmissene Einweg-E-Zigaretten, merkt er in diesem Zusammenhang an. „Ich bin auch der Meinung, dass die hoch bepfandet werden sollten, denn die sind richtig schädlich für die Umwelt.“

Zerbeult, aber mit deutlich sichtbarem Pfandzeichen: Solche Dosen müssen größere Einkaufsmärkte zurücknehmen. © -Schmidt

Die Pressestelle des Landkreises Diepholz bestätigt auf Anfrage, dass die Dienstaufsichtsbeschwerde eingegangen ist. Genauere Auskünfte zu laufenden Dienstaufsichtsbeschwerden und konkreten Fällen könne sie nicht geben.

Jährlich würden etwa ein bis zwei Verstöße gegen Pfand- und Rücknahmepflichten für Einweggetränkeverpackungen angezeigt. Entsprechend klein sei der Wert der angezeigten Nicht-Rücknahmen mit 25 Cent bis maximal 10 Euro pro Jahr.

Landkreis: Keine Bußgelder in den vergangenen fünf Jahren verhängt

„Bei Verstößen gegen das Verpackungsgesetz werden beispielsweise Testkäufe initiiert. Bei wiederholten Verstößen wird seitens des Landkreises zunächst ermahnt und auf die Verordnung hingewiesen. Bleiben diese Ermahnungen erfolglos, können Bußgelder verhängt werden“, heißt es weiter. Das sei in den vergangenen fünf Jahren aber nicht passiert.

In einer E-Mail haben wir der Pressestelle des Marken-Discounters Netto vor mehr als zwei Wochen die Gelegenheit gegeben, Stellung zu den Vorfällen zu nehmen. Diese E-Mail blieb bis heute unbeantwortet.