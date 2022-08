Personalmangel: Twistringer Schwimmpark kürzt Öffnungszeiten

Von: Katharina Schmidt

Teilen

Im Schwimmpark: Sommer, Sonne, Ferien, Freibad – aber zu wenig Fachpersonal. © Nölker

Der Fachkräftemangel macht Freibädern in ganz Deutschland zu schaffen. Viele Bäder müssen ihre Öffnungszeiten einschränken. Auch der Twistringer Schwimmpark sieht sich jetzt dazu gezwungen.

Twistringen - In einer Pressemitteilung teilt die Stadt Twistringen mit, dass die Öffnungszeiten aufgrund der personellen Situation ab dem kommenden Montag, 8. August, reduziert werden. Gegebenenfalls bis zum Saisonende. „Gerade bei der sich abzeichnenden guten Wetterlage ist es schade, diesen Schritt gehen zu müssen“, sagt Bürgermeister Jens Bley zur misslichen Situation.

Die neuen Öffnungszeiten Ab dem 8. August gelten im Schwimmpark Twistringen folgende Badezeiten: Montags und freitags 6.30 bis 18 Uhr;

Dienstags bis donnerstags 10 bis 18 Uhr; Samstag und Sonntag 10 bis 18 Uhr.

Montags und freitags haben bis 8 Uhr ausschließlich Saisonkarteninhaber und -Inhaberinnen von Zehnerkarten über das automatische Drehkreuzsystem Zutritt zum Schwimmpark.



Täglich fallen mindestens zwei Stunden Schwimmzeit weg. Statt wie bisher um 19 Uhr (am Wochenende) oder 20 Uhr (werktags) ist ab nächster Woche immer schon um 18 Uhr Schluss im Schwimmpark. Auch in der Früh kommt es zu Einschränkungen. Nur noch montags und freitags können Frühschwimmer dann schon um 6.30 Uhr ihre Bahnen ziehen. An den anderen Tagen öffnet das Schwimmbad erst um zehn Uhr.

„Es ist derzeit fast unmöglich, Fachpersonal zu finden“

Es werde mit Hochdruck daran gearbeitet, dass schnellstmöglich die alten Öffnungszeiten wieder angeboten werden können, aber „es ist derzeit fast unmöglich, Fachpersonal zu finden“, stellt Twistringens Erster Stadtrat Harm-Dirk Hüppe fest.

Zurzeit steht im Schwimmpark nur eine reguläre Fachkraft für Bäderbetriebe zur Verfügung. Durch die Kooperation mit den Stadtwerken Huntetal kann die Situation laut der Pressemitteilung der Stadt noch etwas aufgefangen werden.

Die Stadtwerke, die bereits seit vielen Jahren das Freibad Hunteholz in Barnstorf sowie das Freibad Müntepark und das Hallenbad Delfin in Diepholz betreiben, haben in dieser Saison auch die Betriebsführung in Twistringen übernommen. Die Stadt Twistringen hatte zuvor vergebens versucht, einen eigenen Betriebsleiter zu finden. Der Personalmangel im Schwimmpark beschäftigt die Stadt Twistringen also bereits seit Längerem.

Der Kiosk im Schwimmpark, die Twuster Perle, passt seine Öffnungszeiten an die neuen Öffnungszeiten des Schwimmparks an.