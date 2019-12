Ehemaliger Landrat und Bundestagsabgeordneter Wilhelm Helms gestorben 

Bissenhausen – Der ehemalige Landrat, Bürgermeister, Bundestags- und Europa-Abgeordnete Wilhelm Helms ist tot. Er starb elf Tage vor seinem 96. Geburtstag. Bis zu seinem Tod blieb die Politik das Thema Nummer eins für den Vollblutpolitiker. Er verfolgte das Geschehen mit großem Interesse und liebte Diskussionen mit seinem Sohn Ulrich darüber.

Als Sohn eines Landwirts war Wilhelm Helms am 19. Dezember 1923 in Bissenhausen (Twistringen-Heiligenloh) geboren worden. Nach dem Abitur musste er von 1942 bis 1945 in der Wehrmacht dienen. Danach absolvierte er eine landwirtschaftliche Lehre und übernahm den Hof seiner Eltern. 1956 begann seine wechselvolle politische Ausnahme-Karriere: Damals zog Helms in den Heiligenloher Gemeinderat ein – fünf Jahre später war er Bürgermeister und Abgeordneter im Kreistag. Außerdem stand er von 1964 bis 1968 als Landrat an der Spitze des Landkreises Grafschaft Hoya.

Zunächst Mitglied der Deutschen Partei, die immer mehr Mitglieder an die CDU verlor, war Helms 1963 zur FDP gewechselt. Sechs Jahre später zog er in den Bundestag ein. Als Wilhelm Helms 1972 aus der FDP-Bundestagsfraktion austrat und das konstruktive Misstrauensvotum der CDU/CSU gegen die SPD/FDP-Regierung Brandt/Scheel folgte, begann für Helms, der damals als Abweichler beschimpft wurde, und seine Familie eine belastende Zeit. Sein Sohn Ulrich erinnert sich an Monate unter Polizeischutz, Sachbeschädigungen und Scharen von Journalisten vor dem Hoftor – aber auch an das Lebensmotto seines Vaters: „Wenn man von einer Sache überzeugt ist, darf man sich nicht einschüchtern lassen.“ Nach dem Eklat arbeitete Helms im Bundestag als Gast in der CDU/CSU-Fraktion mit und schied im Herbst 1972 aus dem Parlament aus.

Für die CDU kandidierte Helms später für das Europäische Parlament – mit Erfolg: Von 1979 bis 1984 gestaltete der Landwirt aus Bissenhausen die europäische Politik mit. Sein Sohn Ulrich erinnert sich nicht nur an Begegnungen seines Vaters mit Indira Ghandi, dem Schah von Persien oder dem Papst. Sondern auch an einen Dankesbrief des Landeshauptmanns von Kärnten, weil sich sein Vater als Obmann für den Bau der Autobahn stark gemacht hatte. Ebenso wirkte Helms als Mitglied des Landwirtschaftsausschusses und Vize-Vorsitzender der Delegation für die Beziehungen zu Kanada.

Das Bürgermeister-Amt hatte er schon 1972 abgegeben, sich zuvor aber für die Verbesserung der Infrastruktur – wie den Bau der Schule und der Käranlage – stark gemacht. Die Hilfe für Menschen mit Handicap lag ihm ebenso am Herzen, deshalb machte er sich für die Gründung der Lebenshilfe stark. Seine letzte öffentliche Rede hielt er mit 92 Jahren bei ihrem 50-jährigen Bestehen. Über Jahrzehnte engagierte sich Helms im deutsch-französischen Jugendwerk für die Völkerverständigung.

Für seine Leistungen erhielt er das Bundesverdienstkreuz erster Klasse.